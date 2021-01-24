網民戲言，如果2021年馬雲要送給年輕人三句話，可能是：「你們是誰？」「你們要幹嘛？」「你們要帶我去哪裏？」這三句話，儘管馬雲並未說過，卻以自己的生命演繹出來，論教育意味，比他過往金句加起來都更深刻。

據聞朱元璋老婆說過，富可敵國者是「不祥之民」，難道馬雲沒聽過沈萬三的故事？《明史．后妃傳》載，富甲一方的沈萬三，在明初捐款建設三分一南京城，還慷慨犒勞皇帝的軍隊，搶了朱元璋風頭。朱元璋要殺他，馬皇后勸阻：「妾聞法者，誅不法也，非以誅不祥。民富敵國，民自不祥；不祥之民，天將災之，陛下何誅焉！」於是朱元璋不殺沈萬三，只把他發配雲南。

岔開一筆，此事雖見《明史》，但經學者考證，該是假的，很可能是清修官史有心抹黑明朝皇帝。怎知道是假呢？明朝宣德年間莫旦編修的《吳江志》，提到元末張士誠據吳時，沈萬三已身故，可知他不可能捐獻築城，得罪朱元璋。《吳江志》的說法，有元末明初人王行（沈氏家庭教師）撰寫的沈萬三兒孫墓志銘佐證，顯然比《明史》可靠。中國古代地方志，的確能補充或修正官史，協助還原事實，跟今天《香港志》不可同日而語。

言歸正傳，沈萬三故事雖然假，教訓卻是真的。馬雲本是今上眼中「不祥之民」，三個月前還大放厥辭，批評國家金融制度，即使被發配邊疆也很正常。沈萬三趕不及接演的角色，馬雲絕對有執二攤的資格。不過他本月20號能夠露面報平安，透過視訊為「鄉村教師獎頒獎典禮」致詞，也許表示他已痛悟前非，甚至接了另一角色——像那所謂美女網紅李子柒一樣，成為「中國農村青年致富帶頭人推廣大使」。

很多媒體報道，只強調馬雲專注「教育公益」，錯了重點。馬雲說得很清楚，「我們這一代企業經營者的責任和擔當」是發展鄉村，又說「未來鄉村生活一定會越來越美好」，「越來越多的年輕人會回到鄉村」。還看不出是「上山下鄉2.0」？馬雲對年輕人真正要說的是：「你們是知青。」「你們要接受貧下中農的再教育。」「你們要到鄉村裏去。」