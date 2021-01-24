佐敦封區，佐敦人逐一接受強制檢測。這個只是開頭吧？很快其他區也會逐一封區，最終目的是讓全香港每一個人做強制檢測，然後安裝監控app，讓每一個香港人活在監控鏡頭下，活在大監獄中。

如果純粹為了防疫，要做的，首先是封關。不封關但封區，可入不可出，是甚麼玩法？一邊把佐敦人封閉起來，另一邊，任由從中國進入的人免檢測來港，這些人又可以去佐敦。那真正的目的是甚麼不是一目了然嗎？關防疫甚麼事？唯一目的就是要為香港人做強制檢測。

想防疫，現成的台灣擺在那兒，那是全球防疫效果最好的地方，照搬台灣那一套就可以了。台灣所做的第一件事是對中國封關，從武漢爆發武漢肺炎後就對中國封關。香港迄今不對中國封關，是令疫症擴散的主因。台灣對所有入境台灣的人一視同仁，全部強制隔離，從落機開始就有專人跟進，帶入境的行李全部消毒。隔離期滿，經檢測陰性，才被允許進入社區，這樣，確保了進入台灣社區的每一個人都是安全的。香港為甚麼不這麼做？

其他國家也封區，以澳洲為例，Sydney、Melbourne這樣的大城巿甚至整個城巿被隔絕，不與其他城巿來往。但封巿的前提是封關，澳洲首先對爆發武漢肺炎的中國封關。若像香港這樣，只封區不封關，那封來有何意義？

如此不符合邏輯的措施都敢推出，不是獨裁是甚麼？

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