一月十一日，香港中文大學有學生回校，遭大學保安員攔截，要先檢查學生證，雙方衝突，校方報警，又毀了一位少年的前程。

一九七二年，我初上中大，聽新生輔導演講，有講者說：「中大沒有校門，任何人都可進入，是學術開放的象徵。」那是香港社會氣象恢弘的時代。一九九七年之後，一切都逐漸改變，到去年而丕變。現在，各大學入口處無不警衛森嚴，師生都要憑證件方准進入，外人更只能望而卻步。這是全球開放社會都沒有的奇景。大學當局向來重視所謂國際排名，本港各大學在「封閉」上，應是名列第三，僅輸於北韓與中國大陸。

而這封閉並不限於大學。街上的行人天橋，兩旁或都裝上鐵絲網，嚴防民變再起，小民據橋投下雜物堵路，與公安對峙；商場之內，及腰的玻璃圍牆或已改為監獄門窗般的鐵枝；警署以及中共駐港辦公室周圍，更是滿布巨型水馬，唯恐小民襲擊。立法會大樓四周還築起花槽、圍欄，務求小民難以走近。鄭月娥政府顯然認為，堵塞民憤遠勝於疏導。

二零一七年八月二日，鄭月娥上任不久，滿懷信心宣布：「為了政府的尊嚴，政府總部東翼前地必須重開。」她以為重開港人說的公民廣場，就等於官民融洽。現在，不要說公民廣場，整個政府總部都恍如一座高設防監獄。這大概才是真的「政府尊嚴」。