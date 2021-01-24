「沒有最好，只有更好」， 武肺爆發一週年， Covid-19名字誕生未滿一歲，鄭月娥如是自評港府防疫成績。

真個藝低人膽大，官到有求品自低。此話可議甚至可恥之處，不是無知地自誇成性，就是有意或無意再在市民心上順手插一刀。難道她不知道在其治下，「沒有最壞，只有更壞」這句話，多少人心底口中是用來形容香港情況？還難什麼道，當然不知道。

無可估計地壞下去，壞到沒盡頭，才會放負說「沒有最壞，只有更壞。」反過來，無可救藥地自滿，感覺良好到沒盡頭，才有足夠「底氣」講得出「沒有最好，只有更好」，港人有多無奈，此言就有多無恥。既然都承認封區措施執行有需要檢討，就稱不上一個好字，又何來更好最好。

最好她先了解一下什麼叫「所以下一次一定要認真研究」，那不如自爆，根本沒就早已預料到的情況做周詳準備，為不同發展作沙盤推演，提前部署。還要自言自語式自問：「係咪當市民一收到風，就不如稍為早啲公布行動，同埋細節。」

最好她連武漢封城事先走掉了多少人都不知道，最好她連配給準備先要做好都沒想過，最好她相信巡視時居民說安排可以接受是真話，最好她還以為圍繞在身邊的人會說真話。

從她把抗疫政治化那天開始，就沒有最好，只有更差。最初是封關問題，醫務人員比她更有遠見，得到的待遇是打壓、懲罰。之後，專業異見遭她一錘定音，都是在抹黑中央以及特區政府，弄得本來抱着科學精神，有一分說零點七分最安全的醫生，無端端成為「敢言」人士，無辜遭到官媒批鬥協奏曲，似乎防人之口多於防疫，打專業意見多於打病毒。抗疫失策失德之處，不止於此，可以寫成一本抗疫史詩集。

強調團隊已「非常努力」並無意義，只有在前線醫護賣力賣命賭命，那種努力才有貢獻。無能無道者處於高位，越努力對社會越危險。在還需要牛耕田的時代，經常笑新界隻牛夠勤力啦，在人力資源部門，最常研究的課題是寧可員工懶但聰明，抑或笨而勤力。

政府高層若沒有最好的人才，當然寧可只有更差的員工，個個懶過豬，至少牛頭馬面不會繼續作惡作孽。