李薇的出位表現，是一種革命人格的惡性膨脹。

革命人格的底色是鬥爭哲學，凡事不問青黃皂白，不問來龍去脈，先擺出一副戰鬥格，先鬥個七彩，然後再收拾後果。

文革時毛澤東將中學生封為革命小將、造反先鋒，號召他們「摧毀舊世界」。天下大亂越亂越好，亂到一定程度，鬥爭不是手段，成了目的。

李薇的兩次表演，都包含強烈的鬥爭色彩，第一次執路邊祭品，是與封建習俗作鬥爭，第二次冒用長者卡，是與港鐵的資本家作鬥爭。因為鬥爭她大出風頭，可惜在香港沒有收獲獎賞，卻收獲恥笑。

但誰知道，或許遲吓環球時報又會出一篇社評，對李薇的「反潮流精神」給予高度評價，甚至號召全國人民學習——中國的邏輯不是正常的邏輯，向來如此。

因此又想起去年反送中運動，一個叫付國豪的環球時報記者，在機場市民抗爭現場以一敵眾，被重重包圍，略受懲戒，也是大出了一陣風頭。

付國豪到機場採訪，明知身陷險境，夾起尾巴走人，按理不會有事，但顯然他不安份，暴露了自己的身份，終於陷入重圍之中。他對自己的處境並不恐慌，因為深知香港人不會危及他的性命，最多就是受一點皮肉之苦。

基於這個心理預期，索性橫下一條心，說出「我支持香港警察，你們可以打我了！」這種狠話來。這句話後來成為他的名言，他暴得大名，回北京時胡錫進親自迎接，事後又發給他十萬元獎金以資鼓勵。

他果然也沒有受什麼傷，在醫院住一晚就出院。他的革命人格在關鍵時刻發揮作用，既堅持鬥爭不怕犧牲，又因對香港人的基本人性判斷準確，損失少少得益多多，從此名利雙收，日後要升級提拔，就擁有一份別人沒有的光榮資歷。

數十年洗腦教育，大陸有無數擁有革命人格的人，多年修煉成了精，這種人吸附在黨的龐大軀體上，放大了黨的魔性。