不解釋還好，一解釋更複雜：之所以無端白事想起賀滋保荷斯，中了王教授的「知之為知之」魔咒固然是原因，此外恐怕與日前聽聞娜妲梨狄龍逝世也有關。資深影迷見到這兩個名字，毫無困難就能快速連起它們之間的虛線，四十歲以下的讀者除非有淘古井嗜好，否則肯定一頭霧水，徹底應驗不知為不知。那場熱鬧的輪舞是這樣跳的：賀滋保荷斯和羅美雪妮黛本是拖友，後者遇到阿倫狄龍立即蟬過別枝，由一個靚仔懷抱投進另一個靚仔懷抱，情到濃時二人曾經訂婚，不過德法戀並沒有修成正果，狄龍後來奉子成婚，娶的是娜妲梨狄龍，伊力盧馬有部電影叫《女友的男友》，可以勉強借來形容他們的關係。那麼娜妲梨是橫刀奪愛的小三嗎？倒又不是。雪妮黛解除婚約，確實因為未婚夫不忠，但「狐狸精」另有其人，樂隊「地下天鵝絨」的歌手Nico。同遮唔同柄，人大肚佢又大肚，可憐的妮高卻被始亂終棄，生下的兒子幾十年來狄先生都不認不認不認，反而阿嫲捱義氣湊大乖孫。

勿以為我特別八卦，只怪這個大家庭的新聞頻頻見報，妮高之後跟了文藝導演菲立加萊爾，亦即係型男路易加萊爾老竇，她演過男友多部電影，兒子也有出鏡，劇照印在大碟《沙漠岸》封面。此星二代不像兩個同父異母的弟弟那樣發明星夢，基本上不屬於娛樂圈，娜妲梨的愛情結晶品安東尼未成年持槍偷車被捕，入過感化院，出來後進軍影壇，成績乏善足陳。雪妮黛的女兒也當演員，最近出書上電視促銷，監製請了狄龍小女兒出席，兩人第一次同場，講起父母舊事落落大方，百分百香港人所謂的鬼妹性格。