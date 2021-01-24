拜登在白宮開光。美國社交媒體紛紛言論審查，追殺川普及其支持者。左翼歡呼，包括荷李活。

世界全球化，一切「碎片化」，首當其衝的工就是左膠自己盤踞的教育業、創作和影視業。

譬如荷李活支持民主黨，YouTube和Netflix也是民主黨擁躉。然而YouTube和Netflix壯大發達，荷李活卻會衰落。人人在家中看Netflix電影，不再去戲院。

Netflix的電影名作越來越多，但很難捧出大導演和大明星。譬如「紙牌屋」的導演是誰？「王冠」和「后翼棄兵」的編劇和導演又是何人？你記不記得？Netflix的電影平台有很多賺大錢的產品，卻再無希治閣、大衛連、史匹堡、盧卡斯那一級昨日的大師。

電影要在戲院裏放，要海報廣告宣傳一條龍的工業，大明星靠名導演捧，是市場最重要的環節。

但是Netflix和YouTube、Facebook一樣，權力最大。觀眾在電視屏幕看一個季節共十六七部電影，電影傳統九十分鐘的敍事結構被打破，情節和製作拖長，沒有戲院和宣傳海報明星時裝的Glamour，加上網絡世代觀眾記憶的短暫，於是就不再有柯德莉夏萍的巨星。

其他「文化產業」也一樣。為何紐約時報攻擊網絡的特朗普社交網站與班隆的新聞媒體？因為所謂「右翼」網絡媒體搶了印刷報紙的生意。Breitbart和QAnon更符合觀眾的感觀節奏。紐約時報長篇大論的文章沒有人看，氣急敗壞破口大罵，也沒有用。最後只能借助親民主黨的社交媒體將所謂極右的網站封殺下架。

一切只是一個「錢」字。美國學術界的明星級教授，年入數百萬，全部在醫療、高科技、金融幾科。康乃爾婦產科系主任盧申莫斯年薪三百三十萬美金。耶魯金融管理學院教授日裔的財務精英高橋甸年薪二百六十萬，除了是耶魯經濟系教授，還兼管耶魯校友捐款的財務投資。哈佛商管學院教授佛羅翰年薪一百二十萬美金。

其他文史哲，包括報紙新聞的如紐約時報華盛頓郵報的總編輯、名記者，全部光環褪色，行將淘汰。文科的「知識份子」想要生存，只能學做Larry King和黑人女名嘴Oprah Winfrey。這兩個人有口才，有觀點，雖然你不同意，卻個個億萬家財。

日本首相安倍主張，日本大學全部取締文科。擁有文化底蘊的日本尚且有此高見，何況實用的美國？

李怡的女兒在美國IT界，兩年前年薪已經二十萬美金。我說：很好。