2031年，十年後了，世上已無香港，這徒具軀殼失去靈魂和失去「香港人」的東方之珠，已融入圍繞中國珠江三角洲地區伶仃洋組成的大灣區，城市群包括廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、惠州、肇慶，以及澳門和香港。

這片大陸、這個強國，當然少不了位高權重腰纏萬貫的人上人，也永遠不缺乞丐、妓女、匪徒、走狗、窮人、流浪漢……

老黃五十多，他的「流浪史」就是他的社會經驗。記得武肺肆虐那些年，他的房子被強拆後，家破人亡又受疫情影響，封樓封區封城，死者命喪家中數字成謎，而沒家的反倒可逃出生天。四海為家也不過是找個偏僻之地有片瓦遮頭，也討些殘羹果腹，過一天算一天。在城市覓食，也帶到郊野過日子，有時還可生個火。

「咦？怎麼這裏有個破床墊？」老黃在一個林子中小石亭見到此物，石亭又髒又亂，粗陋破舊卻勝在不漏雨，竟然還有個廢棄的——床——墊！

老黃掏出被人咬過兩口就扔掉的包子，帶肉餡的，還有半瓶水，還有半碗麵——吃飽了，「軟卧」大睡，不知誰睡過？人或鬼？第幾手？算了，也真是美好的一天。明天是另一天，後天也不想了，如是者竟苟活十年，餓過病過傷過險死過，比狗不如，但活勝走狗。

這林子的樹好怪，漫山遍野全部是一模一樣的樹，沒別的品種，也許容不得別的品種，自成一林。

這些樹全是硬直身子，不粗，但非常高，有三、四層樓高，沒什麼好葉子，不但長不旺盛，還帶枯黃頹敗之色，全非「大樹好遮陰」格局，無福祉可言。

四下全是乾土，沙子化，也漸漸沙漠化，連草也生不了，沒資格當「綠色世界」，反而一陣病氣死氣。

但自己只是過客——老黃從不挑三揀四，他也沒資格。

夜了，山風也猛，他媽的一片林子也擋不了風。有個聲音在他耳畔響起：「你怎麼跑到這『缺德之林』來了？」

（明續）