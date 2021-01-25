利用國安法鎮壓反對派，DQ逼走泛民議員之後，林鄭想不到有更大反對派出現，就是梁振英，以前有泛民做反派，建制派一致對外，表面上好似十分團結，依家露出真面目，就係要逼林鄭不再參選下一屆特首。最近梁振英出其不意，拋出特首不須選舉，可改由協商產生論，就係向當權派擲出一個手榴彈。美國有特朗普輸咗唔服氣，煽動侵粉衝擊國會，意圖壓迫參議院眾議院改變選舉結果，讓特朗普連任，但結果就係特朗普成為破壞美國憲制罪人，被眾議院第二次彈劾，千古留名。

香港也有一位梁振英，睇得出佢對在2011年部署競選連任之後，突然以家庭理由退讓不參選一事，始終耿耿於懷，如今睇到林鄭抗疫無功，中央不高興（以內地抗疫要求，林鄭市長老早被炒），於是乘機意圖重出江湖，謀求重返禮賓府。早前有傳媒問佢會唔會考慮再參選，佢答「目前無」；「目前無」即是可見的將來「可能有」，既然曾經講過N屆唔參選都可以參選咯，「目前無」呢句更加容易解畫。

《南華早報》曾講到，如果CY參選，商界選委選票幾乎肯定畀唔到佢，如中央未DQ區議會選委及泛民選委，又有兩三百張票流失，點選呀？CY無端端提出特首由協商產生論，本來大可一笑置之，但已有CY友好報紙發文支持，如《星島日報》1月21日A7版有一篇：「協商要改《附件一》？林鄭或錯解」，就指林鄭為特首選舉制度辯護，協商便要修改基本法附件一，係錯誤解讀，另有A11版一文：「有選舉等如有認受性的想法已落後於形勢」，就更係為「協商制」鳴鑼開道。

行政會議召集人陳智思急急露面為林鄭護航，直言特區行政長官應該由選舉產生，不應由協商決定。情況好清楚啦，梁振英突然提出協商決定誰是特首，顯有圖謀，故此，林鄭頭號顧問要第一時間撲熄火頭，但梁振英一於發動一眾擁梁傳媒幫手助勢，黨媒已加入討論，支持協商，林鄭如何應對？香港目前民主選舉係假假地，仲會變成赤裸裸造假，橫掂係中央決定邊位做嘅啦，要選委會假惺惺選舉做乜喎。協商也者，從來都係揸弗人話事，有人想連做戲都費事，權力慾大到得人驚。