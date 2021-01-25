法律學者戴耀廷又被捕了。他曾因鼓吹違法達義，策劃佔領運動，鋃鐺入獄，連大學教席都丟了；現在又因鼓吹依法達義，策劃民主派初選，落入「港區國安法」網羅。公民黨主席梁家傑慨歎：「戴耀廷就愛做夢。」可謂一語中的。

二零一四年佔領運動之後，我與好友談到戴耀廷，總是昵稱「儍蛋」。看他五十多歲人了，還是一臉孩子般的天真，日夕苦心焦思，追求民主，換來一場又一場劫難。二零一五年三月十四日，他發表《香港還是個可以做夢的地方嗎》一文說：「環境越惡劣，人越須敢於做夢，這才有機會撥開雲霧，使大家同見青天。」他不知道，環境比夢境還要荒誕的時候，他一點機會都沒有。因為遊戲規則訂明「合法」的事，都隨時可以變成不合法。

比如說，戴耀廷以為，民主派只要獲多數市民支持，一再贏得立法會多數議席，即可按《基本法》條文，罷免不得民心的行政長官。現在，保安局長李家超宣布這是「歹毒圖謀」，中共駐港辦公室則說：「相信廣大市民能夠看清戴耀廷等人的險惡居心和對香港社會的危害。」但廣大市民既然知其險惡，戴耀廷爭取立法會多數議席的歹毒圖謀，一定不能得逞，那對香港社會還有什麼「危害」？這一點，連在朝派資深大律師湯家驊似乎都想不明白，說「暫時看不到初選是違法行為」。當然，他早晚一定會看到。畢竟事實有時比夢境還要荒誕。