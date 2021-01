昨天寫網民戲言,2021年馬雲贈年輕人的三句話是:「你們是誰?」「你們要幹嘛?」「你們要帶我去哪裏?」有讀者說:分明是樓下看更的常問問題,但不知何解,聽來卻很有哲理。

這位讀者觀察很準確。古今智者思考的人生問題,常是三條湊成一組,問法大同小異。最著名的提問是:「你是誰?從哪裏來?往哪裏去?」但我更喜歡耶穌的同代人,猶太賢哲希利(Hillel the Elder)的三問:「我不為自己,誰會為我?若只為自己,我是什麼?不在當下,更待何時?」原文為希伯來文,英譯是:If I am not for myself, who will be for me? If I am only for myself, what am I? And if not now, when?

希利問題見於《父章》(Pirkei Avot),有何深意呢?第一問好像中國人說的「人不為己,天誅地滅」,其實截然不同。希利想你思考:世上為你着想、支持你的,絕不只有你自己,還有家人朋友,你不是孤單的。第二問更有意思,希利說「我是什麼」(希伯來文是ma ani),文法上有點怪,因為一般該說「我是誰」(mi ani)。但這個「錯」是刻意的,希利想表達:如果你做事只為自己,就不是人,是死物了。

最後一問,戳中我這類拖延症患者的死穴。塔木德有句話,大意是:不要為明天的事煩惱,因為你未必有明天。在猶太教語境中,希利第三問並非表示「活在當下」,鼓勵你想做什麼就做,而是強調「應該做的事就馬上做」。希利還有一句名言:「不要說『我有空就會學習』,因為你或許永遠不會有空。」跟《淮南子》所謂「謂學不暇者,雖暇亦不能學矣」可以並觀。

托爾斯泰短篇〈三個問題〉,可視為希利三問的註腳。故事說國王常常思考:什麼是做事最佳時機?誰是我最該聆聽的人?什麼是最重要的事?他認為只要找到答案,任何事都不會失敗。沒人能提供答案,國王就上山找最有智慧的隱士。中間故事我不劇透,但結論是:當下是最佳時機,你最需要聆聽身邊人,最重要的事就是對身邊人好。

活在今日香港,每天都徬徨迷失的你,不妨想想希利的問題,托爾斯泰的答案,也許就能找到方向。