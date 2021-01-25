美國選戰，假消息滿天飛。

唯全球網民高度擁川，一向含蓄低調的日本，東京、神戶、大阪，民間俱發動支持川普遊行。論厭惡粗魯、崇尚含蓄、追求精緻品味，日本人全球最優。論理性客觀，日本人奉戰後一人在東京居高臨下督導日本天皇修改憲法的麥克亞瑟元帥為英雄，亦不以為怨。身為亞洲人，只看心水清的日本民意如何判斷，此場選戰，就知道是非，不必與其他人廢話。

當然，愛國網站QAnon，與女律師鮑威爾，雙雙釋放大量未經證實之驚天陰謀，如美國有一孌童性愛島，奧巴馬克林頓俱常客，後來加入彭斯之名。中情局女局長在德國漢堡的辦事處爭奪一部系統作弊的電腦，被美軍到場火拼，局長被槍傷，押送去關塔那摩監獄。此亦可當做Netflix 「最後悻存者」（Designated Survivor）之類的白宮末日科幻片來看。

唯遍地開花，全球散播，美國主流媒體和親民主黨的社交媒體，狼狽而紛紛審查刪蔽不報。

但這樣一來，美國新聞言論自由形象，不幸即全球破產。

因為傳播仇恨川普假消息，四年前正是由民主黨、主流傳媒和推特一類網站開啟。聯邦調查局局長穆勒花了兩年，共四千萬美元公帑，誓要將川普「通俄門」傳聞查辦成鐵案，紐約時報、CNN、推特和面書，一樣將全無證據的「川普通俄」神話當做新聞事實，巨浪滔天，向全世界抹黑此一民選產生的素人總統。

既然所謂自由派先將川普抹黑為叛國者，無證據而兩年之後拍拍屁股，當做沒有事，那麼先撩者賤，班農和愛國陣營那邊如法炮製，也回敬招呼拜登奧巴馬克林頓，我認為十分公平。

愚昧的巨人，一旦由阿拉丁神燈放了出來，當然就塞不回去。左膠先炮製了一代相信「通俄門」的反川仇恨者，到了拜登開光，反法西斯和黑命貴掉轉槍頭，即刻砸民主黨的舖頭。另一方面，川普的支持者和全世界，多也相信民主黨才是真正的叛國。這樣大攬炒，哈哈哈。

網絡世代，假消息比真事實多七成人相信。沒有假消息，YouTube哪來的霸權？推特和面書老闆又如何晉身千億大亨？剃人頭者人剃其頭。美國的選民，無論左膠還是「極右」，均是數以億萬計的智障，不過左膠還加一層偽善惡毒。自己選擇奔上智商淪亡之路，好。