香港有鳥，常見蒼鷹、白鸚鵡、綠鸚鵡⋯⋯日本多烏鴉；電影、動畫、歌曲，烏鴉成了一種共識的配角。高畑勳動畫：歲月的童畫⋯⋯烏鴉配日落。

岑寧兒「Here」：#4 Interlude（東京）⋯⋯深秋的蟬鳴與路過的烏鴉在搭訕，大提琴在寂寞的街角喃喃自語。

未讀簡介，暗問：可會幾串沙啞烏鴉鳴叫？YoYo沒叫聽歌人失望，空谷劃破鴉鳴幾聲。

倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、威尼斯、梵蒂岡⋯⋯歐洲城市一個比一個被鴿子充斥，分別在於可近水邊？被搶食更兇猛海鷗入侵，滿佈萬千河邊、湖邊、海邊、皇宮、廣場。

偶爾天鵝，難得大群大群，不過幾雙；肯盛頓宮外望The Round Pond，阿爾卑斯山深谷幽潭，那年夏天南奧地利Klagenfurt城外清晨，騎綿羊仔途經茂林山鄉路，湖泊連串晨霧彌漫，天鵝群伸頸展翅；疑真似幻天鵝湖。

鸚鵡為中、南美洲特產，著名長尾鸚鵡不易養，離開原生地寧尋短見。那年從危地馬拉城到高原的珍珠，舊都Antigua Guatemala（俗稱 Antigua）。公車穿越滿佈松樹柏樹延沿山路，幼弟出發前已提醒，長尾鸚鵡山中不時得見；果然沒落空，不只一尾，簡直成群，九彩斑斕有之，純白不缺。

那天散步，自村背朝丫髻山方向，經社壇，原荔枝林「新桃園」，同學伍蓮好果園雞場的家「伍家園」，昔日古雅門樓「宜春園」，外牆全白「白屋園」。久未途經，重型推土機將49年後來港，租賃果園經營農場姓伍、姓關、姓司徒⋯⋯等台山族群（今稱開平人）聚居，等候加拿大、美國金山阿伯親戚申請前往團聚，早已人去園空方便推倒，預見未幾屋群新景象。不覺走到汕頭澄海/南洋陳慈黌後人築洋樓「庸園」的庸園路。西鐵凌空劃過之前，果園農場仍旺盛，三姐與癌搏鬥已幾年，可是最後一次從倫敦回老家？那天跟大姐伴她繞着村路散步，三顆心都明白等同道別Swan Song。黃昏蒼茫不覺走到庸園路，以百計大群綠色鸚鵡忽爾從荔枝林間飛起，滿天青綠；可惜大半年後，三姐來不及真正的青鳥眷顧，先走一步。

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