食物及衛生局局長陳肇始視察「受限區域」，被當區駐守的警署警長截停，沒有佩戴證件的阿始，額頭又沒紋「特區高官」四個字上去，在警長眼中，不過是乾瘦阿毛一個。能把這個面目模糊、毫無建樹，除了複讀功能外一無所能的阿嬋認出來，那才是奇蹟。

接下來的畫面本來很惹人遐想，要是阿始堅持不肯出示證件，指指自己的鼻孔說，「你居然不認識我？你不知道我是誰？」警長下一步會不會聯同四名警員，斥責阿始阻差辦公，再把她雙手反到背後扣上手扣，推到地下拖行呢？當然，阿始腹中沒有胎兒，怎麼拖都很安全，最多拖到她骨質疏鬆，而不會令她早產。如果真的出現這一幕，香港警隊肯定扭轉負面形象，獲香港人重新打量。

很可惜，跟阿始隨行的民政事務局局長徐英偉佩戴了證件，除了向警長展示自己的證件，還告知警長阿始屬「政府官員」。阿始被獲放行後，竟然指指自己的衣領，問她的同事：「係咪要戴番（證件）？」

真可笑！以林鄭的質素，沒有辦法吸引有識之士，只有一群無德無能之庸才圍着她。阿始花名「壞咗的留聲機」，足見其庸碌無能。這麼一個廢官，卻也自視頗高，想要其他人沒有的特權，人人都要佩戴證件，她連戴不戴證件還要問人？她以為她是誰？

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