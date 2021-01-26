香港十二名少年因曾參與民變，懼不測之刑，去年駕快艇欲偷渡臺灣，不料一路遭香港公安遣飛機暗中監視，直到他們被中共海警截停，抓回大陸，其後一百二十七日幾乎杳無消息，香港鄭月娥政府坐視不理。立法會議員謝偉俊說：「大家請勿過分，要求政府疼愛敵人。」

春秋時，魯國有陽膚者，掌刑獄，曾向孔子門生曾參請教。曾參說：「上失其道，民散（民心離散）久矣。如得其情（探得犯罪情由），則哀矜而勿喜。」這「哀矜勿喜」四字，素為舊中國司法箴言，但今日原來已變成「過分要求」。對於離心離德的小民，當局只會敵視，怎會矜憐。

隋文帝年間，齊州行參軍王伽奉命押解七十多名犯人赴京師，犯人按法例路上披枷帶鎖。王伽不忍，途中對他們說：「汝等雖犯憲法，枷鎖亦大辛苦，吾欲與汝等脫去，行到京師總集（大家到京師再集合），能不違期不？如致前卻（若不及時到達），吾當為汝受死。」眾犯人拜謝說：「必不敢違！」各人果然如期抵京。文帝聽說，嗟歎不已，下令他們攜妻子到朝廷，設宴款待，曲赦其罪，並擢升王伽為雍縣令，說道：「往以（從前由於）海內亂離，德教廢絕，官人無慈愛之心，兆庶懷姦詐之意，所以獄訟不息。朕思遵聖法，以德化人，而伽深識朕意。」《隋書》卷七十三這個故事，今日讀來，簡直不可思議。

舊中國那些君臣真是太過分了。