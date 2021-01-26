藍法官配疑似黃色文藝女神，真的那麼值得大驚小怪嗎？一對璧人志同道合齊上齊落，當然皆大歡喜，正如最近拉埋天窗的岑敖暉，還有長毛，兩位新嫂嫂都並非敵營的壓寨公主，就算不獲邀請出席觀禮，我也由衷祝賀他們白頭到老。但是「今生只嫁前線巴，今世只娶後勤絲」這種比翼雙飛的神仙境界，你以為人人都有幸修到？舉個慘痛的實例：在美好的八十年代，交往的香港朋友不乏文化鴛鴦檔，黃小姐雷先生，塵君顧君，閂埋門不是吟詩就是作對，唱完《點絳唇》唱《字字雙》，琴瑟和鳴教人羨慕嫉妒恨，偏偏我沒有福份，遇上的對口單位無一不隸屬半文盲群組，只好疊埋心水在勞動階層打滾——喊都無謂啊。《小團圓》裏漢奸搭上女作家，「在這以前他說過不止一次：『我看你很難。』是說她很難找到喜歡她的人」，賤歸賤，揭露的倒是血淋淋的真相。

況且取長補短不是公認最成功的配搭模式嗎，悅耳的二人雙重唱往往一高一低，互相扶持締造立體感，藍色天空下飄揚的黃手絹，一樣可以很幸福。政見迥異未必日夜鬥嘴，做得成夫妻，總有辦法找到相處之道，「柳原現在從來不跟她鬧着玩了，他把他的俏皮話省下來說給旁的女人聽。那是值得慶幸的好現象，表示他完全把她當作自家人看待」，識相的丈夫懂得避重就輕，儘管上到法庭任意挑剔路人甲口罩印了不雅英文縮寫字母，在家中不會無端端發神經，嫌黃面婆塊面太黃，聰明的女子也深諳揚眉有時垂目有時的道理，你敬我一尺我敬你一丈。