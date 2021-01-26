蘋果日報1月22日頭版大字標題講Viu打殘TVB，TVB搵曾志偉做副總經理救亡，仲要請到有一位叫做首席創意官王祖藍。左丁山順口問編輯G女士：「王祖藍係邊位？」編輯G 瞪大眼嘩一聲：「你唔知邊個係王祖藍？」真係唔知噃，平時唔睇娛樂版，極少去戲院，最近十年極少睇TVB，點識TVB啲人啫？曾志偉就次次跑馬都見到佢，大家年紀又差唔多，當然知道佢係演藝界大人物。編輯G哈一聲講解王祖藍係邊一位，然後問：「曾志偉、王祖藍會唔會幫到無綫提高收視率呢？」

曾志偉67歲，對嫲嫲婆婆好有大吸引力，王祖藍40歲，不少女士（編輯G一代）捧佢，雙劍合璧，或會主打40歲以上人口市場。肥仔K曾經問佢間公司同事（全部30歲以下，肥仔K算老餅）有冇人睇TVB，個個回答：「我地根本唔睇電視嘅，上YouTube就多，要睇劇集咪上Netflix搵韓劇囉！」問一位公關經理M女士，佢話：「我自細就跟阿媽睇汪明荃㗎啦，依家都有睇嘅，所以同我奶奶有偈傾，講電視劇係我地唯一嘅話題，否則無言以對。七十幾歲以上嘅阿婆級全部係TVB基本觀眾，除非佢哋識英文轉台去Netflix。」一言驚醒夢中人，問沙田陳太平時睇邊個台？佢話：「睇慣HBO電影，但HBO幾搵笨，成日播荷李活殘片，依家我轉睇Netflix，有大把台日韓劇集及自選電影，最近睇完一套台灣劇，幾好睇㗎。」問沙田陳太：「識唔識王祖藍？」佢話唔識喎。

一輪非科學性民意調查後，大概可知道TVB之基本盤係45歲以上人士，尤以女性為主。30歲以下觀眾時興上網，揀YouTube之特別興趣視頻（例如NBA及英超片段精華），曾王兩位應該幫到TVB穩住基本盤，拓展新市場就有挑戰性咯，畢竟「蘋果日報」有講，Viu好似對年青觀眾更有吸引力也。至於還有一個「開電視」，從未聽過有朋友係觀眾。

聽啲90後（如助理工程師Y）講得多，左丁山最近亦上YouTube揀英超、西甲、歐聯入球精選嚟睇，果然快捷過癮。俄羅斯反對派Alexei Navalny回國被拘留後，在YouTube有片講Putin’s Palace，據講俄羅斯及歐洲已有六千幾萬人收看，當然會影響普京形象。獨裁者年薪112,000美元，黑海行宮值10億美元以上，內裏之豪華奢侈亮眼設施及裝修，令人大開眼界，左丁山睇完就覺得自己好窮好窮！