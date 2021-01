一場武漢型肺炎,令現代漢語再一次大放下流異彩。「確診」、「疫情」二詞,拙欄早已談過;未談過的還有不少,其一就是「社交距離」。官家不斷宣傳的是:「要戰勝這場疫情,大家切勿鬆懈,必須保持社交距離。」

但什麼是「社交距離」?社交者,人與人之交往也。西方有所謂social dance,中文多譯做「社交舞」,一般指非職業表演的雙人舞蹈,只求聯誼或自娛。舞者時而四手相握,時而身體相貼,時而脫手相分,彼此距離或近或遠,但最遠的「社交距離」恐怕還不足以防疫。

當然,現代漢語之所謂「社交距離」,無非英文social distancing的硬譯。但distancing其實是動名詞(gerund),不可和名詞distance一樣,譯做「距離」。請看《牛津簡明英漢雙解辭典》distance作動詞的解釋:「place far off使遠離。」動名詞distancing也是「使遠離」的意思。所以,social distancing即「社交上遠離一點」。這「「彼此遠離」現在竟然給譯作「社交距離」,只有現代漢語人才會覺得合情合理。

Social distancing中文應怎樣翻譯?真懂翻譯者,當擺脫原文羈縻,直取原意,曰「防疫距離」可也,例如We must maintain social distancing while in public可譯做「在公眾場合,大家必須維持防疫距離」。We must socially distance ourselves from others where necessary during the pandemic則可譯做「瘟疫大盛,在有些場合,我們須離他人遠一點」。