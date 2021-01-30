一場武漢型肺炎，令現代漢語再一次大放下流異彩。「確診」、「疫情」二詞，拙欄早已談過；未談過的還有不少，其一就是「社交距離」。官家不斷宣傳的是：「要戰勝這場疫情，大家切勿鬆懈，必須保持社交距離。」

但什麼是「社交距離」？社交者，人與人之交往也。西方有所謂social dance，中文多譯做「社交舞」，一般指非職業表演的雙人舞蹈，只求聯誼或自娛。舞者時而四手相握，時而身體相貼，時而脫手相分，彼此距離或近或遠，但最遠的「社交距離」恐怕還不足以防疫。

當然，現代漢語之所謂「社交距離」，無非英文social distancing的硬譯。但distancing其實是動名詞（gerund），不可和名詞distance一樣，譯做「距離」。請看《牛津簡明英漢雙解辭典》distance作動詞的解釋：「place far off使遠離。」動名詞distancing也是「使遠離」的意思。所以，social distancing即「社交上遠離一點」。這「「彼此遠離」現在竟然給譯作「社交距離」，只有現代漢語人才會覺得合情合理。

Social distancing中文應怎樣翻譯？真懂翻譯者，當擺脫原文羈縻，直取原意，曰「防疫距離」可也，例如We must maintain social distancing while in public可譯做「在公眾場合，大家必須維持防疫距離」。We must socially distance ourselves from others where necessary during the pandemic則可譯做「瘟疫大盛，在有些場合，我們須離他人遠一點」。