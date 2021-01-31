1月31日是香港出生的市民的大日子。自去年七月香港有了港區國安法之後，不少香港出生居民申請往英國移民，自去年7月15日至10月，共有2,116人以BNO護照申請英國移民，以LOTR（Leave Outside The Rules）身份獲准入境，按過來人對南華早報說，他一家四口去年在倫敦落機後，即前往移民櫃枱申請LOTR，前面已有20位香港人，交上香港之BNO護照、香港身份證、銀行存款證明、香港住址證明及英國住址之後，十分鐘便取得入境許可，有了LOTR便可在英國居住，工作五年，再等候一年便可申請入籍英國，即所謂5+1條件。

1月31日起，英國正式大規模接納BNO持有人申請移民英國。英國數字顯示，由去年七月至今，已有7,000名香港市民入境取得LOTR，與前述數字2,116比較，可見申請數字逐月增加，英國政府估計香港有二百九十萬人有資格申請BNO，加上二百三十萬名家屬，總數有五百二十萬人可移居英國，相等於香港人口約近70%，但英國估算最終只會有30萬香港人移居英國。

中國外交部對英國容許BNO持有人移民英國極為憤怒，即宣佈自1月31日不承認BNO為旅遊護照，可能還有進一步反制措施。但如毛澤東講過，天要下雨，娘要嫁人，要移民的那會理會趙立堅以及葉劉淑儀的語言威脅！大家在香港生活多年，有工做，有樓住，香港的生活多彩多姿，怎麼要捨棄一切，遠走他方？而且當今疫情盛行，失業處處，這時刻到英國，成本貴，健康危險大，找尋工作無甚機會，離鄉別井，所謂何來？

南華早報在1月26日有一整版報導，訪問已移居英國的人士，採訪所知，每人離開香港都是為了國安法，他（她）們之中有一位Tom Chan（假名）是銀行家，年薪二百萬，是進入收成期的中環成功人士，平時愛美食及旅行，從不理會政治，但有了國安法之後，為了兩位女兒（12~14歲）未來着想，毅然放棄一切，舉家赴英，又有幾位二十多歲男女，單身或與同伴上路到了英國，至今找不到工作，靠以往積蓄「撐住」，覺得前途茫茫。後不後悔呢？各人對南早說一點也不後悔，香港是愈來愈令人窒息了。Tom Chan說當日乘Uber車往赤鱲角，回頭望筆架山，情緒激動，因為不知會不會再回來了。林鄭說過，國安法只會影響極少數人，把Tom Chan一類嚇走，怎會介意！