子晉這晚還是在他二哥的茶餐廳「打躉」，因為好一陣也找不到工作，還是幫家人看看舖，也好利用撥出的一個小空間，與阿丘落力商討他們合作的新項目。

說「新項目」其實也談了大半年。二人是大學同學，都修讀電影、傳媒有關科目，心願是——拍——電——影！

在這時勢是很渺茫的，連戲院也做不住要執笠了，還有誰開戲？還給新丁開戲？

阿丘熱血道：「我一定要為香港人拍香港背景的電影，有大陸市場也不考慮！」

開玩笑，大陸市場還輪到你？你啥也不是，連當護旗手也夠不上資格。

子晉和二哥也不過是一般茶餐廳營生，生意在限6時禁令下已大不如前，只靠外賣苟延殘喘。

繼佐敦、深水埗區，這長生店林立的紅磡區，近期也有十多宗確診，不但強制檢測，還傳會封區。茶餐廳在附近，很多殯儀業開OT多叫外賣。不管是花牌、棺材、骨灰、長生業務，都「多D嚟密D手」，人同此心，個個趕住年尾出殯，把白事搞掂才過新年，訂單特別多，即使肺炎肆虐，死人的最後一程還是要辦妥的。

一旦封區，遺體無法上房、出殯、依期火化、完成程序，牽一髮動全身，就會煩擾到先人。所以有長生店入夜後即搬走棺木用具文件……以免777笑着來「突襲」封區，影響喪葬，殃及死者。

「不封關反到處封區，效益低又勞民傷財，有亡魂找777夜談訴冤就精采了。」

「這個可以加入劇本中。」阿丘道：「恐怖片，應景！」

「罰她當靈堂紙紮妹仔侍候，也彌補不了時間金錢上的損失，更加深家人親友的怨憤呀。」

「看視像述職新聞，相由心生由此化妝衣着表情到打光，都一副死人相，不必再加工了。」

「而且眼神好詭異，令人懷疑是否『蜥蜴人』？」打開手機出示。

阿丘驚呼：「吓？殺到香港了？」

（明續）