BNO鬧出外交風波,特首林鄭雖然兩年前對港大校友兼前政務官同事陳志雲真情剖白:在英國那幾年,是她人生最最開心的幾年,忽然開動宣傳機器:英國是一個破爛國家,英國有種族歧視,你們去了,到時做二等公民。

當然,因為川普定性的China Virus一詞在全球深入民心,洋人在英美確實一時難以分辨來自北京上海還是香港,見到華人會用他們自己的率直方式,勸喻對方回到自己的國家,或好奇詢問中華美食之中蝙蝠湯一道幾多錢,加幾個教育程度低一點的白人朝着你背後吐一點點口水等等,這是社會科學加人性之常情。

即使沒有瘟疫,西方的鬼婆,尤其教授和國會議員的老婆,這許多年對於大學一面水汪汪的眼睛看着導師授課一面兩手拂結着髮梢的中國女研究生,以及穿吊帶裙低胸在議院走廊穿花蝴蝶的中國女助理,早就有非常深切的所謂種族歧視了。這一點,身為一名亞洲的男性,我非常享受做一位中立的觀眾,避免太多的Comment。

至於二等公民的問題,道理是這樣的。

在西方國家如美國,李安、林瓔、貝聿銘、馬友友,還有學者Gordon Chang,俱華裔或有亞洲血統,但是他們在美國很忙,有很多job,人事網絡強勁,時時有紐約時報走上來做專訪。他們不會是二等公民。

有沒有發覺以上華裔人士,俱有共同特色:身在美國、兼華人,他們不會加一張嘴巴參與華人網絡世界的種種爭吵。譬如台灣總統大選,你看不到李安在Facebook與旅美親國民黨之台灣人和台灣本土居民爭執:到底是韓國瑜品格爛,還是蔡英文不是個東西,爭得如有殺父之仇。李大導連Facebook也無,He is busy with his own profession。這就叫有能力融入主流。

此俱西方文明社會之一等公民,並加一粒星星。

何謂二等公民?還有一個中國人最容易明白的錢字來衡量:前副總統彭斯,在任時沒有貪污,沒有叫兒子向中國收錢,連物業也沒有,搬出白宮之後與太太帶一隻皮箱,暫寄住哥哥家中。此刻彭斯就是北美洲的二等公民,而一度幾收購成加拿大航空公司的加國華商李澤鉅,是一等公民。

忽然祭出二等公民的種族自賤主義來嚇唬BNO持有人,Come on,林鄭和BNO香港人的皮膚都一樣是黃色,勿再令英國外交部的cadet仔心裏鄙視你,可否?

一台小人扮將軍加一根根竹竿子在後面操弄的皮影戲,本來不想戳破那層薄薄的紙來講。沒有辦法。