十年人事，變化甚多。

昂山被緬甸軍政府軟禁，fb一片冷嘲熱諷，「condom女神，叫羅興亞人同情你啦」、「和軍政府站在一起的下場」，無人有太多同情關心。

羅興亞人屠殺事件，昂山一直保持沉默，甚至最後站在了軍人一邊，令世界譁然兼失望，大有「臨天光瀨尿」的感覺。

但這一次昂山被軟禁，我們仍然要關注，不是為了昂山，而是為了一個民主選舉結果被軍政府推翻。這是民主被專制取代，悲劇輪迴。

你應該明白當日為何許多人擔心美國總統大選的結果，因為同樣都是有人指控舞弊，同樣有人指出並無證據顯示舞弊，如果真像一些北美KOL所講，軍方應該介入拘捕不聽話的二五仔啊、沼澤大鱷，只怕美國變成第二個緬甸了。

美國沒有變成緬甸，因為他們的「權力限制機制」發揮作用。軍隊不是私人軍隊，也不像我國是某一個黨的禁衛軍，軍隊維持秩序，沒有改變選舉結果。

緬甸軍政府一接管後，馬上封網中止電視廣播，又印證了要行恐怖管治，第一步便是切斷通訊網絡、影響輿論，不留空間讓民眾交換資訊、醞釀情緒、組織行動。

還有一點，特權的土壤是注定開不了民主的花果。

緬甸的憲法由軍方擬定，讓軍方在政治系統扮演永久角色，包括握有25%無須改選的國會席次，國防、內政與邊境等核心部份事務掌握在軍方之手。

這就是特權的土壤，試問即使有幾多選舉以「公開公平公正」順利舉行，最終生殺大權在軍方之手，又怎可能開出民主花、自由果？

當一個制度設計出來是為了保證某一勢力永續存在，那麼這個制度便天生有缺失：不能傷害某一勢力，否則DQ接管重選。

在這情況下，香港人和緬甸人，突然連結，命運共同體。