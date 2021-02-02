對於移民等於做二等公民一說， 不應該因為出於愛國愛港派之口，就心懷不忿。

八九六四後，嚇怕了港人，許冠傑就創作了〈同舟共濟〉要穩定移民潮，早早就替移居海外者定性：「實在極不願，移民外國，做二等公民。 」第一代歌神最神是在九七前移民潮，已高唱「話知你九七」。回歸祖國有什麼好怕的，要用「話知你」來壯膽？這問題沒有標準答案，先問問後來移居到加拿大的海量港人吧。

要大家同舟共濟留港建港，本來不必矮化那幾十萬同胞，不過歌神是神，做人總算比葉劉之流厚道，只判定：「移民外國做遞菜斟茶」，留一手，並沒一口咬定是無技能、無學歷。想不通為什麼要形容移民之苦，求職艱難，一定要端出「遞菜斟茶」嚇人，不然就是「洗碗洗碟」，試問沒有人端菜，權貴難不成要走到廚房裏自己食自己？本人前天就遞菜給客人，吃完再斟茶，然後洗碗洗碟，免費也不覺得有什麼委屈。

若依葉劉說法，做「二等」者皆無學歷無技能，留在原生地難道就是「一等」公民？香港是什麼樣的社會，下流寄生族會告訴你，大學畢業即使當了餐廳老闆，有能力發薪水給遞菜員，店舖與住宅也足以讓生活質素變三四五六等。這些一等公民，只要擁有物業，將之賣掉，這筆錢搬到哪裏也不愁買不到合理的居住空間，我不是說台灣加拿大澳洲，是說英國，雷教授若不同意，大可拿出數據。

有經濟實力者，留港者是一等公民？香港還能不能維持公民社會實屬疑問。就不講什麼法治失守了，不犯法就不用怕嘛，不過，藍人菁英即使不在乎失去循序漸進選舉權，他們更害怕說好了的可以一夕間反口，契約精神淪喪。北水南下、陸資話事、國進民退、錢賺多了要進貢國庫，最精明的菁英必然會做沙盤推演這未來必然來到香港。貴州茅台這兩年捐出多少股份，他們不知，就不是藍絲。

只不過是養肥了等待割肉贖身的肥豬，是韭菜，不是公民，老百姓跟公民還是有分別的。眼裏只有錢的人，只看見移民謀生能力，那麼，就用錢看人吧，倒想知道，先撤資後移民者，有多少是對國安法橫行保持沈默的藍人。這批社會持份者會告訴葉劉，他們更擔心的是下一代的教育，長大後繼續做一等公民又如何？對了，負責教育那位先生，子女在哪裏上學的？