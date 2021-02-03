二零一九年八月，內蒙古呼倫貝爾市信訪局長董仕民在會議上慨歎說，有公安未能力阻小民赴有司訴冤：「他們聲稱老人不能打，病人不能打，孕婦也不能打，那都是辦事不力的藉口。我告訴你：必須打，死了我負責。」不是這段錄音最近傳於互聯網，我還不知道大陸公安那樣膿包。

我新香港的公安可不同了，過去兩年豹變，簡直脫胎換骨，對我輩小民，興到就打，管他什麼老病孕重。去年八月三十一日，即太子火車站慘案一周年，他們為禁小民集會悼念，四出監視，見一漢子說其妻已懷胎八個月，馬上精神抖擻，衝前一手扣住那孕婦脖子，摔倒地上，據說還饗以胡椒毒霧，令她痛苦不堪，並以「行為不檢」罪名，拘捕她丈夫，痛快痛快。

又上月二十日，他們復到街上大搜恐怖小民，見一孕婦，連忙截查，喝令站到另一陌生人身邊，那孕婦不肯，說怕感染瘟疫，登時惹怒五位公安，上前圍住，那孕婦雙腳一軟，跌坐地上，被公安背銬雙手，嘲道：「死肥婆，扮大肚！」折磨了半小時，才獲解除手銬，送到醫院，不過兩天，嬰兒就早產出世，命若游絲，須特殊照顧，他母親還因「阻差辦公」被捕。那產婦的姊姊說：「我們向來支持香港警察，不料他們真和黑社會一樣！」她言重了。香港公安其實是後來居上，現在簡直可作大陸同袍表率。

董仕民早已晉升為呼倫貝爾市司法局長，且看香港公安局現任局長鄧炳強何日右遷。