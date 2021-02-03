庚子年壞事特別多，名人去世者不少，整年受新冠肺炎擾亂，令全世界情緒不寧，不少行業臨近破產邊緣，令失業人數大增。鼠年帶來如此衰運，無人預料得到。搗蛋老鼠今晚要離開了，今晚10時58分是立春之時，老鼠去，壯牛來，辛丑年降臨，希望世界會好一點。

立春之時間太接近2月4日亥時子時交替之際，本地各名師皆以為立春八字係辛丑年庚寅月壬午日辛亥時，含3金2水1木1火1土，五行齊全，日元壬午，春天木旺，壬水被洩，必使金生之，則源遠流長，金水相生，人必聰明，但壬水乃江河之水，需堅土堤防之，若無土制，則防氾濫無度；立春日，金多生水，只得1土制之，恐怕不足，且土為丑土，泥土也，即地上泥土，非堅實戊土，泥土遇水即混濁，制水無力。立春八字有一壬水，無比劫（壬水癸水），不虞過份氾濫，惜欠丙火暖之，幸好地支有寅，寅內藏丙火，加以庚金透天干，且有辛扶助，故可推論辛丑年立春日，壬水身強，嬰兒在此時辰出生，應算好命。

壬水既旺，牛年利水，即運輸物流、航運業可望好景；壬水生木，屬木行業如紙張環保業應該不俗；金融業屬金，金被水洩，難以全年看好，必有波幅；房地產屬土，土剋水，但土乏強火催生，在牛年平平無奇。

政治上，水屬北方，北方強水，控制時局，大家都知道北方近年姿態強硬，重一國而輕兩制，牛年只會變本加厲，香港有不少渴求北水之士，推波助瀾必矣！

北水壯旺，洶湧而來，會否淹沒香江？此又未必，香港有天然良港，維港可容大水，即使大水漫灌，最終仍然流入海港飄蕩而去，難以動搖陸上基礎，唯跟風者，恐無容身之地，偶不留神，便被大水沖入坑渠。丑屬牛，此牛屬壬水命，即水牛也，按以上所述，係一條聰明牛、活力牛、壯健牛，生命力強，唯有隱憂就是壬水無戊土制之，恐怕會過份活躍橫衝直撞走入香港，瓷器店（英文叫China shop），不知會發生甚麼事。

大水牛有一鋪蠻勁，與之鬥力，難佔上風，戰狼偶一不慎，也會給牛角刺肚或被牛腳踢至半天高；對着柔軟無力之水，則無從發力。水牛之年，陽壬水當道，既無戊土築堤防之制之，則須順勢導之奔流入海，此乃蟻民安身處世之道也。