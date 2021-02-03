報載北京一家代客在tee恤印圖樣的鋪頭，去年七月接到單生意，顧客遞交的設計疑似蝙蝠，下款五個字母，砌成的字還原成中文駭然是「武漢」，店主不禁嚇出一身冷汗，和朋友商量後決定向有關部門舉報，經過半年發酵，調查發現神秘蝙蝠俠任職加拿大領事館，終於要勞煩嗌交部出面處理，發言人「表示震驚，同時要求加國徹查事件，給中方明確交代」。咦，汗衫添印公仔，有什麼好大驚小怪，烏鴉鳳凰龍虎豹傾巢而出都冇事，為什麼小小一隻夜間飛行物體會掀起茶杯風波？啊，我記起了，去年武肺爆發，居心不良的美帝走狗曾經編造謠言，指病毒發源自湖北某野味市場，網上還廣傳美食家大啖大啖享用蝙蝠的惡搞短片哩，脆弱心靈睇完三日三夜茶飯不思，謝謝你變相減咗三五磅。不過這些毫無根據的抹黑，偉大的黨不是已經撥亂反正嗎，起碼我本人早就乖乖接受再教育，深信疫症源頭在美國了，既然整件事由始至終和蝙蝠大纜扯唔埋，華大媽的同事究竟發什麼神經，完全像PK鄧形容的「亢奮如食咗毒品」，人來瘋威逼加拿大佬交代，豈不是曲線推翻了先前辛苦的洗白工程？

這樣斤斤計較，太傷感情了，根據近日高調公認的香港專欄作者行規，不問是否東抄西襲搬字過紙，只問是否文筆暢順藻詞華麗，判斷tee恤圖案，也應該從靚唔靚角度出發才對，恐龍毛蟲一視同仁，神仙魔鬼不分界限。況且就快過年了，蝙蝠的蝠和福同音，好意頭呀，武漢更是男同志夢寐以求的床上恩物，執返正個設計，我都想要一件。