突襲式封區檢疫，令人心惶惶，一出街不知道下一個被封的區是哪一個，下一個被攔截的人又是誰？繼10歲女童剪髮時遇封區檢疫，獨留被封大廈後，陸續有巿民在染髮時被趕去檢疫，滿頭染料，一臉狼狽，排在人群中等候被測。也有人在染髮途中倉皇離去，背上掛着一大片塑膠布，用來防止滴落的染料污染衣服。

這是甚麼世界？

這一批不是盜賊，而是配合政府進行檢疫的巿民，染髮至一半，為甚麼不讓人把頭髮染好？至少讓人把頭洗乾淨，把染料洗掉。染髮劑在頭上停留的時間有上限，若停留時間太長，會影響頭皮健康，也可能令某些人皮膚產生敏感。對人有基本的尊重，有那麼難嗎？即使是個罪犯，被制服後，也有權要求洗乾淨頭髮吧？

一個正常的政府看到這畫面，會深感難堪，即使天生沒有惻隱之心，沒有差恥感，也會擔心政府顏面何存。但是，對一個與民為敵的心理變態者來說，折磨無權無勢的民眾，也許能滿足其濫用權力的快感。

某一個時段突襲某一個區，就可以防疫？有沒有科學根據？兩個人前後腳，一個電光石火間在封區前離開，另一個不能離開，所以後者就有強制檢疫的醫理基礎嗎？在前線執勤的警察，有些並無佩戴口罩，也就是說，連警察都知道被強制檢疫者並無傳播病毒的風險。

香港沒有太嚴重的病毒，只有一個喪心瘋狂的政府。

Facebook：kowaiyin.yoyoko