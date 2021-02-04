果然，政府過去連續多日多區多人強制檢測，大部份「零確診」——封區不但勞民傷財勞而無功，且本末倒置無法控疫，只是「控民」。

一日不封關還姑息回港易還任由豁免者四處播毒，今天變相全民強制檢測（以挽回荒謬的面子），明天也就不安全了。遑論毫無作用的「安心出行」（上路）碼。製造大陸式「小區清零」政治騷博連任？777班子充斥瘀血廢柴，香港怎會安全？

「黃大仙車公許願樹……也受制了，連神都不放過。」阿丘道：「真是人神共憤！」

「我為夏蕙姨唔抵，黃大仙取消上頭炷香，她由2007年開始，每年扮生肖造型上香，只差牛年未扮，齊集不到12款，真激氣！」

門外來了客人：「夏蕙姨說年初一扮牛魔王去上香為港祈福呀，阻唔到佢團火嘅！」

回頭一看，是昨晚無家可歸的長髮少女Joey。

「你爸怎麼了？」聽說因不滿封區令女兒回不了家，與警察吵了兩句，被捕——

「折騰了大半晚，剛才他已睡了。」她也平復了：「路過，打個招呼，多謝收留。」

「我們待會也約了製片談融資——即是課金。」子晉道：「你入來我請你吃個常餐。」

「不了。」她開手機：「我昨晚不是談到外星蜥蜴人的傳說嗎？忽記得有段片，不一定是權貴政客或者總統，原來有好些歌手、奀星、保鑣、平民也可能被蜥蜴人進侵，看！我send給你。」

問了手機號，send片。阿丘見Joey分明是與子晉「保持聯絡」。

子晉望望阿丘：「我send埋畀你。」順手為之。

Joey問：「你們拍電影？」

子晉道：「一個導演，一個編劇，輪流拍住上。」

二人是同學、朋友、兄弟、拍檔，志同道合，「兩小無猜」。Joey走後，子晉在小廚房弄了兩份常餐。二哥誇他：「熟手男工，蛋也愈煎愈好，蛋黃震動，蛋白晶瑩，還有燶邊。」

「二哥，你間舖還是自己頂住，我日後要手拿大聲公喊“Action！”的！」

（明續）