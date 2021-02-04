林鄭述職，被習肯定了的是在國家安全問題上「立場堅定，勇於承擔」而被擔心的是本港的疫情； 視像述職中習對澳特首在抗疫處理上的成績有所表揚；兩相比較之下，更顯出習近平那句「很擔心」中還包括了對另一個特首的能力有所懷疑。

這一年多以來，她的抗疫史往績是不堪提又不能不提，總而言之推出一項錯一項，再推再錯，錯得離譜才會頭頭碰着黑，自己黑也就算了，還要把港人向深溝中推去，死也不肯認錯認衰，自云「剛好被留下來做最艱難的工作……」的這位女特首，至今竟仍遲鈍如斯、 仍硬拗如斯，只能說一句是港人的不幸！

勇於熱衷表現愛國情操才是身為特首的她最大強項，比共產黨人的表忠更死心塌地；對於她這是最容易做到的，但換來的現實是如今中聯辦的人全面介入了香港事務，要以全新手法來管治香港，港人治港高度自治從逐步蠶食到消失殆盡。而港區國安法嚴厲的被執行之下有殺錯冇放過，每天都有違反國安法而被重判的案例；對於這些干涉，特首那裏敢說一個不字？香港的現狀已經太明顯了，已令到能走的都想走都準備走，她竟說看不到移民潮的湧現，連據理力爭為港人着想之心也欠奉，俯首下心的聽指揮，訓起港人時又換一副面孔，這樣的特首又有何尊嚴？

此城已渡過了最寒冷的冬天，所發生的一切都那麼令人恐懼不安，習大大很擔心香港，但他是否知道香港人比他更擔心，安居樂業已成泡影；一貫的生活方式早已變形變樣，更恐懼更擔心的是接下來是否還有更大的風暴要來？