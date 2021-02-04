目睹昔日靚人變形走樣，那句「歲月是把殺豬刀」往往不請自來，幾乎成為指定動作，唉親愛的，生活在大都會鋼骨森林，其實邊有咁多豬畀你殺吖，我們這些次等美人最清醒，因為從未以外貌取勝，根本殺無可殺，血淋淋的畫面欠奉。你問我，我會話歲月是回力鏢，凌空飛向荒原那一頭，遲早都有可能兜回來，出其不意把你啪得眼冒金星。執行任務的中介因人而異，譬如失眠專家普魯斯特，每天晚上周公等不到，小時候吃過的瑪德蓮餅卻失驚無神重訪味覺，只好勞煩纏綿的文字超度，否則永遠不得安寧。同樣晝伏夜行的張愛玲「夜深聞私語，月落如金盆」，將四十年代上海的市聲當作更漏，小販的叫賣電車的叮鈴鈴，呼喚她把秘密統統寫在稿紙。類似情況出現在虧心事做盡的大話精身上，當然沒有那麼清雅，回力鏢襲擊俗稱鬼拍後尾枕，明明打算粉飾太平，「警察更加需要知法犯法」衝口而出，旁觀者縱使沒有陰陽眼加持，也彷彿看見他背後頑皮的冤魂在快樂跳舞。

我這個人十分濫，歲月回鍋肉有如家常便飯，不論一首歌一幅畫一滴香水，都可以領我闖進時間迷宮，「兜兜轉轉化作段段塵緣」。連社交平台冷冰冰的機械式溫馨提示，去年今日閣下如何如何，三年五載前怎樣怎樣，也被我當順風車，像瑪莉安菲芙唱的《露絲佐頓之歌》，不搭白不搭。所以近日親朋戚友網絡大遷移，紛紛將竇口搬到相對安全的地帶，我雖然也趁熱鬧加入色奴行列，卻不捨得一刀切放棄面書：它的記憶力比我強這麼多，為什麼要拒絕建議把臂同遊的一番好意？