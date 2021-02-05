人一空閒下來難免做一些無聊瑣碎的事， 而旁人眼中無聊瑣碎之事對於我卻是幾十年來樂此而不疲的習慣。 以前還久不久會攻攻四方城手談， 如今這一項已欠奉多年， 除了防疫必需如此， 更因為牌搭子在天上的已比在人間的多， 這些年早已成不了局矣。 而跑馬這一項變成獨自閉關式的遊戲， 時而大呼小叫時而喃喃自語， 顯然樂趣也大打折扣； 至於烹飪這一項， 即使有幫手也不敢放心呀， 要頻頻下指導棋竟比自己落手落腳去煮還累。

剛開始不是說了人不能閒， 一閒就不免做些無聊之事， 像這一次老友李怡專欄減產後竟破例寫「下不為例」、 寫「何以不能一笑置之」來回應某讀者。 當然有些人會不以為然， 但我倒覺得這也是健康之道， 與其悶着生氣不如索性講開了， 也許這就是八十有多的李怡如今仍然能維持「香港版保羅紐曼」稱號之因吧， 駐顏有術原來非女人專長呢。

一般人誤以為愈是上了年紀就愈應該有修養一些， 凡事別太計較， 還要有長者風度， 其實不然， 年輕時的我， 輕言細語言不由衷， 習慣了主打內心世界， 上了年紀則正好相反， 凡事不合心意立刻翻臉， 以前的我是真實的我， 現在的我也是真實的我， 近來更自覺來日無多， 不可為了贏得風度涵養而委屈自己， 若悶出病來才陰功， 自己受罪自己承擔。

沒什麼好不好、 值不值、 應不應該， 只有把七十後延長期限， 何況聖人給我們的忠告， 三十而立、 四十不惑、 五十知天命、 六十耳順、 七十從心所欲之後就沒有其他金句了， 那麼有生之年延長從心所欲則可也。