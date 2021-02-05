華文世界低端文人喜歡挑起所謂的筆戰，姓名黏連名家博取上位，古已有之。

文人以前雖同樣酸氣，尚扮嘢手拱摺扇一抱拳，作恭請「某某兄商榷」狀。對方「回應」，再引經據典進一步商榷。第三四者旁觀忍不住由盤古初開起加入反商榷、反爭議，企圖合力將差不多先生中國基因，以口水打磨成「真理越辯越明」的西方理性境界。

網絡世代不幸禮儀全失，踩場者牛二，惡言相向，拉扯衣角死要楊志承認那把刀子quality有誤，或焦大那等於榮國府之「扒灰的扒灰、養小叔子的養小叔子」之馬克思主義左膠罵山門控訴。

So Chinese。對，就是這個小農民圍爐互咬的基因遺傳。

所以蘋果剛開辦時，喜歡看英文大部頭理論的肥佬黎，令編輯每天開「鋤報會」，讓讀者投訴，日日一個「錯誤更正欄」。我冷笑：此報紙是給華人Market看的，扮什麼鬼佬。

果然後來被踢爆假新聞太多，錯誤更正之專欄靜靜消失。我想：蘋果終於進步了，終明白任何中文報紙不可能做得成英國的泰晤士報或太陽報，正如湯顯祖不可能是莎士比亞，張恨水也不可能是狄更斯。因此Jimmy，不，黎生，後來叫我寫專欄，我答應了。

抄襲？哦。讓也做過小文青的本人博學地告訴你：「日出」抄襲「茶花女」、「雷雨」抄襲易卜生的「群鬼」和古希臘的「伊底帕斯親王」、「射鵰英雄傳」頭尾抄襲「賓虛」（Ben-Hur）、「獨臂刀」主角形象抄襲楊過。早年聲稱文人中立辦報的「明報」，宗旨抄襲胡政之民國「不私不賣、不盲不黨」的大公報。劉以鬯的「酒徒」抄襲喬哀思的「尤力西斯」和吳爾芙的Mrs. Dalloway（我知道這位老人家是一頭聖牛，但Yes, he did）。

我十八歲之前歡呼雀躍地發現文史哲產品中抄襲之Eureka案例，頻密過我成功打飛機加夢遺。

還有，近年全大陸的社會哲學論述文字如「正告龐貝奧之流，美國才有對外侵略的DNA，中華民族從來沒有擴張掠奪的基因」，左一句民族基因、右一句文化DNA，好使好用，香港和海外的萬千讀者都知道，通通是抄襲我：陶傑。

偏偏靈活的L先生並無抄襲，他不需要。

唯網絡三兩文青硬說有。我說沒有。有、沒有。有、沒有。不要緊的，敬請學術地再用三百小時上網Google加三十萬字，捶胸跺腳天長地久的拍門哀號：就係有、有、有、有，一直有下去吧。

So funny。