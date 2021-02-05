一月廿九日，我寫護苗基金去年尾低調譴責狎童的淫警，未有像責罵龍緯汶一樣，把淫警定性為「天理不容」， 有大細超之嫌。不知是否我的貼文起了作用，基金網站在拙文刊出的同一天，發聲明譴責淫警余俊鑫，斥他「天理不容」，也從善如流回應我的呼籲，評論刑期問題：「本會對余俊鑫的判刑感到失望，認為刑期不足以反映案件的嚴重性，亦不能達到阻嚇之效果。」上述聲明我喜聞樂見。

然而轉眼過了一星期，本欄從黑格爾聊到蔣介石，由對立統一扯到岳飛釘蓋，驀然回首，發現最愛上訴上訴上訴的律政司，仍然沒有像招呼莫須有異見人士那樣，對蕭芳芳女士已權威認證為「天理不容」的淫渣黑警窮追猛打，上訴要求加刑加刑加刑，而護苗基金的社會賢達，在低調出了一個聲明後，又回復無聲無息的待機狀態。

從唯物辯證角度看，蕭芳芳確實有她的內在矛盾：一方面她站在人民一方，是保護弱小、伸張正義的「女俠」；另一方面她是專制，不，建制權力階級的朋友，跟林鄭月娥始終保持笑騎騎和諧關係——明眼人應該看出，這不就是文青終日掛在嘴邊的「雞蛋與高牆」矛盾嗎？其實黃絲們只要努力學習辯證法，靈活運用黨八股，天天向上，絕對可以反過來「統戰」共產黨。

扯遠了，講返蕭芳芳。蕭芳芳當下的矛盾，決定了她將來是留芳百世，抑或名譽盡毀。如果她的初心是護苗，不是做戲，現在既同意淫警刑期過輕，「不能達到阻嚇之效果」，就應該秉持女俠精神，進一步促請林鄭月娥回應事件，並要求律政司上訴，讓淫警得到應有的懲罰，還受害女童一個公道。我敬請基金會重返Facebook，發一個更高調的聲明，執行我上述建議，必然功德無量。盡做了，林鄭不理就是林鄭的問題，不是蕭芳芳的問題。

儘管很多人認為護苗基金譴責是too little too late，但「千里之行始於足下」，大家該本着與人為善的心態，勉勵蕭芳芳履行義務。林鄭說「女性往往被留下來做最艱難的工作」，蕭女士應該迎難而上，仗義執言，就像她2017年寄語林鄭的一句話：「即使滄海橫流，你亦盡顯英雄本色。」