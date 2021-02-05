昨日封哪裏，今日封這裏，明天將會封哪裏？昨天四條街，今天兩單棟大廈，明天大概看中某一個大型屋苑。有人染疫，就封那座大樓，看似合理。大樓不是移動城堡，只能佇立在那裏給你處理，可惜啊可惜，人是會走會行的帶原體。

檢測成為陰性人，始終要在港府治下的陽間上班上學去超市去街市，陰性人也極有可能成為隱形人，全球病例證實，病毒潛伏期越來越長，當一採陰無症狀者，遇上二採陰隱形人，二人聚集在街上，隔着社交距離分享封區經歷，講到激動處，冷不防口罩鬆脫露出了鼻端，就像許多官員發言時那樣，大吉利是，難保不會日後三採陽。

可惜鄭月娥像所有要交差的劣幣一樣，一定要做啲嘢，初嘗一次之後就封上癮，因為香港不只有佐敦油麻地，看形勢，展開十八區巡迴表演也極符合當家人個性。如果這樣可以扭轉疫情，勞民傷財也「非常值得做」，兩三天而已，不忍不忍還需忍了這麼久，擾民就擾民吧，市民受騷擾一下，是愛港愛人愛己義務。

在有人確診過的地點，居民在不安中只有一個問題：幾時輪到我哋。輪到自己大廈強制檢測，也不是壞事。可是，商住兩用大樓不只有居民，還有顧客，街道也有非原居民，俗稱路人。在一個無人知曉的時間，忽然有路過者滯留在原地，一併檢測，也並非無辜。

有憤中說，有冇搞L錯，沒地方住宿，只給杯麵，又沒有熱水供應，叫人點食啊。唉，當憤怒已成習慣，須防傷肝，再防傷感。於是勸解憤中說：不能吃熱的泡麵，可以當乾麵條吃，卜卜脆，別說你沒用這方法吃過杯麵喔。你知道嗎？作戰地記者，或者無國界醫生在戰區，淨水珍貴而重，杯麵就是生命承受得起的輕。他們冷吃乾麵條已成習慣。現在滯留一晚，就當上斷食課程排毒吧。

憤中說：現在香港是戰地嗎？居民是難民嗎？我說：係啊，係打緊仗啊，打緊防疫之戰啊。三軍統帥擔心君主開口說了很擔心，正在尋找戰場，怕犯了將在外軍命有所不受的死罪，想奉承，但又不封城，不用木板釘死居民家門，已經是仁政，還想怎樣？

當然，統帥若繼續用be water政策強制檢測，有確診的要封區，沒確診的也圍封，據說是在未爆發前及早主動處理，那倒不如實施全城全日戒嚴禁足，讓全港市民面對三軍未動，備足糧草先行。這才有史詩式的防禦大戰氣氛。憤中聽罷，立時罵我廢老，唉，憤怒令人分不清曲直，曲到圓都聽不懂。