柒政府突襲式封區，有人外出之後，毫無準備之下被封閉在外，老半天回不了家。也有人在外，趕不及回家，結果家中空無一人，無人應門。

對此，柒政府居然出柒招，指封區範圍內若有人未應門，政府或採取法律行動包括「破門」。

網民發揮想像力，幫柒政府分析，無人應門有哪幾種可能性，胡亂破門將面臨何種尷尬境況。包括正在浴室洗澡、戴着耳機浸浴、戴着耳機坐在屎塔上、戴着耳機在打機、翻雲覆雨中的男女聽到拍門聲不知所措、偷情男女聽到拍門聲不知該不該爬出窗外、同性情侶親熱中……還有，在家中染髮。其實，不管是自置的物業還是租來的地方，家，都是一個人最後的堡壘，是神聖不可侵犯的私人地方，人家又不犯法，在自己家裏面做甚麼，關政府甚麼事？政府憑甚麼去破人家的門？破開人家的門，把室內的人捉去強制檢疫，有法律依據嗎？

不過，不要被我得理不讓人的樣子騙了，我其實很害怕，必須承認我真的很害怕。我在香港的家無人居住，而全香港700多萬人，沒有人知道柒政府下一個目標在哪兒。我不知道甚麼時候封我住的那一區。如果突然封區，無人應門，忠誠勇毅的香港警察會不會破門入屋？破門後發現真的沒有人，又會怎麼辦？門被撞破後，私隱外泄，或有財物損失，我可以怎麼辦？向誰追究？追究得了嗎？

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