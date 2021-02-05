午飯時分，在置地廣場水池碰到年輕校友C，佢話等緊另外一位校友去Five Guys食漢堡包，佢地當然係由細到大食麥當勞嘅一輩人，不過都已經大學畢業十幾二十年咯，有資格在告羅士打大廈及約克大廈返工，食漢堡包當然升呢，去萬年大廈地庫幫襯Five Guys啦。

問吓佢：「你地一班三十幾四十歲嘅人依家有乜好諗？」校友C話：「我以前上過蔡子強嘅堂，佢早幾日在明報講『時不利兮騅不逝』！生存下去就是勝利。都幾無可奈何，自然有啲洩氣，但今日形勢比人強，自己又有咗一個五歲女，真係覺得生存下去就是勝利。等陣同昔日宿舍同房去Five Guys，佢話想傾吓好唔好揸BNO移民英國，問題好多，不知從何說起。」語氣果然幾灰，老師兄左丁山有乜好講呢，唉！順口問吓佢有冇睇過校長段崇智及校董會主席梁乃鵬及九位中大書院院長聯署嘅聲明，校友C話：「冇認真睇過，只係讀報紙報導。又係嗰句話啦，形勢比人強，中大發出一份咁嘅聲明，一定經過內部反覆討論，要起碼11個人同意先至可以發佈嘅聲明，一定係要追求平衡或者寫到面面俱圓嘅嘞。學生可能會鬧校長，啲極左派又可能繼續大罵校長點解唔向警察道歉，你叫校長怎麼辦？極左派根本係想利用警察嚟逼校長辭職，好等校監（特首）發揮影響力，叫中大學港大，搵一個翻版張翔嚟做中大校長，咁就舒服晒。中大忍辱負重，能維持目前現狀下去就是勝利。」

校友C諗到好多嘢噃，如此人才，竟然可能揸住本BNO去英國面對不可知之將來，幾令人傷感。特區政府與中聯辦秉承上意，大罵英國不安好心，違反中英聯合聲明精神，以政治遮掩向香港人收取經濟利益，都幾令人莫名其妙，要移民之人，顯然唔係習主席口中之「愛國者」啦，佢地走晒，特區政府唔係更加安樂咩？至於移民為英國帶來經濟利益，直情係啦，有乜好鬧，馬爾他、加勒比海等國家公然賣護照（以投資移民為名），又唔見林鄭出聲批評？年青人明知英國經濟差、疫情差、搵工難，而仍然想去試一試，所為何來，孰令致之，林鄭肯唔肯諗一諗？