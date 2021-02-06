導演們要說服六先生開戲，第一關就是得說服他把故事聽得下去。

講故事嘛，誰不會？對着擁有整個電影王國的六先生，表情依然笑嘻嘻地，但不怒自威，大家都怕得要死，口齒結結巴巴地講不出話來，莫說要講故事了。

有些導演口才好，一下子就得到六先生通過，像程剛，他說故事時七孔表情，講到緊張處，拍桌子當效果，或嘴哼幾句當配樂，是種天份。可惜他自己拍戲時慢吞吞，很難完成一部電影，所以作品不多，其他導演沒有這個才華，只有大宴客、送大禮、請程剛代他們去講故事。

六先生聽完如果喜歡，即刻叫人寫劇本，而寫得又快又精的當然是我的老友倪匡了，他為邵氏寫的劇本，有的拍成，有的拍不成，加起來至少有五百個之多。

更直接的，就是六先生最拿手的「借用」了，他來日本說是休假，其實是工作，要我向五大公司拿新作來看，日本公司當成他要購買去東南亞放映，也都很樂意地提供給他看，我就當翻譯，把對方一句一句講給他聽，我的日文也因看電影而進步，但遇到講日本文言文的古裝片，或完全鄉下口音的寫實片，就難免發生錯誤，反正六先生只要知道粗略的劇情，也沒一一追問，就過了關。

其中印象最深的是一部叫《呼嵐之男》1957。這是井上梅次在日活片廠拍得最成功的一部戲，有音樂又有打鬥，又用了紅得發紫的年輕派演員石原裕次郎當主角，說一個年輕的鼓手成名了，黑幫想來控制他的故事，而原唱的主題曲又賣個滿堂紅，石原成為日活公司的台柱。

六先生想翻拍此片，通過當年李翰祥的御用日籍攝影師西本正去說項，引進了井上梅次。井上原原本本地把此片翻拍過來，男主角換了台灣來的凌雲，女主角用了何莉莉，當然也賣座成功。

得到六先生許可後，井上在香港拍的片子一部接着一部，當六先生說為什麼香港人拍歌舞片不比好萊塢好時，他說日本的也不差，但用什麼故事呢？井上又找來很早期拍的一部叫《三姐妹》1954的舊作放給六先生看，比說什麼故事更直接，六先生馬上點頭。

在香港拍的變成《香江花月夜》1967，三姐妹分別由鄭佩佩、何莉莉和秦萍主演，男主角是陳厚，井上梅次從日本拉了大隊人馬過來，除了舞蹈指導，香港的舞蹈員配合得不足時就整班東寶或松竹的歌舞團請了過來。也非全是無名之輩，像作曲的服部良一也曾經是日本人最尊敬的作曲家，留下《蘇州夜曲》等經典。

片子又賣座了，從此只要六先生一提，井上就從他袖子中拉出一部戲來照抄，計有《諜海花》1968、《花月良宵》1968、《青春萬歲》1969、《釣金龜》1968、《遺產伍億圓》1970、《女子公寓》1970、《女校春色》1970、《青春戀》1970、《鑽石艷盜》1971、《夕陽戀人》1971、《玉女嬉春》1971、《我愛金龜婿》1971。

也不是都在香港拍，全部在日本取景也有，由我負責製作的是 《遺產伍億圓》、《女子公寓》、《女校春色》。

井上拍戲時像行軍，準時開工，準時收工，片廠中有些陋習，像導演們會在收工時拖多一拖，讓工作人員有些賺超時的工資當外快，井上絕對不肯。這也無可厚非，討厭的是井上一直以他向六先生打小報告居功，惹得員工們對他十分反感，不叫他「井上梅次」，而是「井上梅毒」。

也不是對香港人如此，對帶來的日本人也照辦，一次說大家可能辛苦了，請大家吃一頓日本餐慰勞，眾人一聽高興之極，當年在香港吃一餐日本飯可貴了。

到了餐廳，井上第一個開聲，向夥計說：「給我來一客湯豆腐就夠了，其他人他們自己叫。」

導演要了最便宜的，手下都不敢放肆，那一餐吃得大家一肚子氣，也學香港工作人員叫井上「梅毒」。

在日本拍攝時他很多方面要靠我，也破例地請我吃過一次壽司，沒那麼容易放過他，我把最貴的食材都叫齊，看到賬單時他擦擦汗，連叫厲害厲害，真會吃。

回到片廠，一個討厭他的燈光師向我說：「我們全體人員已經說好，在天橋板上丟下一塊鐵翼，打他一個頭破血流！」我聽了即刻制止，說那是傷天害理的，千萬不可，他才避過此劫。

井上沒有得到報應，但他太太，出名演員月丘夢路卻在日本遇到嚴重的車禍，整個臉傷得不成人形，但日本的醫科大學的整容技術可厲害了，用小針縫補，一共縫了幾百針，等傷好了一點疤痕也看不出，所以要整容的話千萬別去十仁醫院，到他們的醫科大學才行。

井上因腦溢血而身亡，享年八十六。