大陸民權運動者郭飛雄的妻子二零零九年逃亡美國，最近患癌，郭欲赴美照顧，卻遭禁止出境，一月二十八日絕食抗議，隨即被捕。而不過兩個月前，湖南小民吳葛健雄母親病篤，他在國安廳看守所內，求外出探望不果，終於不能見母親最後一面。吳葛健雄二零一九年七月開始遭國安廳拘禁：誰叫他長期為廢疾者權利奔走，前年還斗膽聲援香港民變。

東漢光武帝年間，會稽縣吏鍾離意關懷廢疾者，有一年「會稽大疫，死者萬數，意獨身自隱親（親自救恤），經給（經營濟給）醫藥」，活者甚眾，後來，任堂邑縣令，縣人防廣違法為父報讎，被判死刑，獄中聽說母親病殁，「哭泣不食」；鍾離意特許他回家，「使得殯斂，廣斂母訖，果還入獄」，鍾離意以其事密告朝廷，防廣因得免死（《後漢書》卷四十一）。不知為什麼，在舊中國，人性與「國家安全」並不相悖。光武帝還稱贊鍾離意「仁於用心，誠良吏也。」

新香港當然也唾棄舊中國那一套。一月二十日，有少年劉佐靈者，因前年民變期間身懷一螺旋鉗上街，被抓上法庭。他母親患癌，只餘一年壽命，控方也同意讓他守行為了事，裁判官陳炳宙卻有意判處入獄，看了劉母的醫療記錄，仍不滿意，要索母子關係證明，最後要劉母親自出庭求情，才勉強許劉佐靈守行為三年，還悻悻然說：「這次算你好彩！」他絕對有資格上大陸做法官。反正大陸、香港司法制度都差不多了。