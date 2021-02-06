有位一向熱衷於參加影視圈活動爭取曝光率及知名度的女相士；向娛記晒自己過往預言準確，原來她曾預測某女星有桃花劫、某男星有喜事、某小生會離婚、某藝人要拍拖，而這些居然一一應驗了。

好笑嗎？以上所謂的神預言豈非此圈常態而已，分分合合結結離離如家常便飯，有真有假有半真半假也有全屬流料，把這等尋常八卦當做成績也不怕笑話；幸好，娛樂圈中不少容易大驚小怪冇腦之人，一命二運三風水……大多信這個，也沒有能力分辨出這些相士們到底有多少能耐，上當受騙到信以為真者眾，也不能全怪靠張嘴搵食的，其實一知半解的江湖客以賣口乖來哄人，果子不是要揀熟了的來吃嗎？碰到水火不進的又如何生存？

大部份人對於所謂的命、運、風水、八字、算命、卜卦等等深信不疑，也有人半信半疑，更有人完全不信，其實是其中的學問博大精深，有本有源、有根有據，又豈是信不信三個字所能概括。

如今水深火熱受疫情影響的，相信對下馬問前程想知過去未來種種興趣反而不大了，明星藝人誰合誰分的八卦新聞也與我們太遙遠了，多少疑問到頭來歸納成一個：抗疫的長期抗戰究竟還要抗多久？何時才到頭？何時才能重回太平無疫的歲月？此時此刻需要一個高人來替我們算一算，給一個斬釘截鐵的答案，其餘的就免了吧。

但江湖術士靠把口搵食的，偏偏對於yes or no的問題多半只能模稜兩可含糊對付過去，才有所謂相士風水佬呃人十年八年，信則有不信則無之說；現在才是高人開金口遇挑戰要考驗之時矣。