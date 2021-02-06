跟人說「文革」舊事，有兩個名詞一定要說，一個叫「階級鬥爭」，一個叫「階級敵人」。有了「階級鬥爭」，自然有「階級敵人」。

共產黨雖然倡導平等，但又強調「階級」，有了「階級」就把人分了等級，不但不平等，還要因此而「鬥爭」，「鬥爭」的對象，當然就是「敵人」。這就是所謂的「鬥爭哲學」，毛澤東由此發明了名句，叫作「千萬不要忘記階級鬥爭」。從一九四九年打後的幾十年裏，中國的各種政治運動基本上就是圍着這一句話轉，全中國的人，也就圍着這句話轉，轉着轉着，就把許多人轉成了「階級敵人」。

那時候，一個人如果成了「階級敵人」，自然變成了「專政對像」，那就死路一條了。

那時候的「階級敵人」分為五類，就是「地主、富農、反革命份子、壞份子、右派份子」，簡稱「黑五類」，「黑五類」就是「階級敵人」，儘管這些人根本沒有戰鬥力，但必須要被「鬥爭」。如果用鬥爭雙方互為敵人的邏輯，「黑五類」自然也有他們的「階級敵人」。他們代表了「資產階級」，他們的「階級敵人」就是「無產階級」。但那時候沒人想過「無產階級」也可以是人家的「階級敵人」，所以一說「階級敵人」就是「黑五類」，就是「資產階級」，永世不得翻身。「資產階級」應該是要被消滅的，但「資產階級」又必須要存在的，因為只要「資產階級」一消失，也就沒有什麼「無產階級」了，那就更沒有「階級鬥爭」了。

三代中國人，圍繞着這個「階級鬥爭」主題遊戲度過了一生，到最後也沒有搞清楚到底所為何事。