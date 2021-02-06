董建華帶頭搞的《香港志》首冊一問世，我即先睹為快，撰文指瑕。儘管講人話不免刺耳，只是各位有目共睹，本欄評語完全建基事實，無可辯駁，而我的愛國愛港情懷，也應該是不容置疑的。「德不孤，必有鄰」，寫了幾篇書評後，就收到不少同意我的讀者惠書賜教，如《尋找「美人魚」楊秀瓊》作者潘惠蓮女士；另一方面，也有些不以為然的讀者提出異議。今天不妨談談後者。

首先是近來在電台節目一鳴驚人的盧安迪——請勿誤會，不是盧君要反駁拙文——他受朋友所託，傳給我新一期亞洲週刊的鴻文。眾所週知，亞洲週刊是很出名的雜誌，尤其出名的，是該刊前年對721視若無睹，以香港警察為年度風雲人物，去年則慧眼識學棍，讓美國過期紅衛兵蘇哲安榮登封面，從此人生成就解鎖。我一見亞洲週刊這金漆招牌，雖然馬上倒抽一口梁氣，但念在盧君拳拳盛意，姑且點開看看。

嘩，鴻文原來是〈參與《香港志》首冊編修感懷〉，作者乃香港地方志中心顧問劉蜀永教授！我立即坐直身子，恭敬拜讀，可惜笑點太低，竟然邊看邊笑，罪過罪過。那冊打頭炮的《香港志》，儘管隨便翻翻也找到一籮問題，但唔講你唔知，講咗都可能唔信——原來《香港志》編修過程是非常嚴謹的！劉教授鄭重指出：此書由他與幾位專家審稿，「廣泛徵求學界、政府有關部門和編審委員會意見，反復修改，五易其稿」，「是集體智慧的結晶。」我笑了。

曹雪芹「增刪五次」，寫出《紅樓夢》，何以專家們「五易其稿」，還要耗資八億，卻弄出這本甩皮甩骨的所謂書呢？最好笑是劉教授寫道：「本書出版以後，聽到學界和傳媒的肯定，我們不應沾沾自喜；對各界的批評，衷心歡迎。」簡直是「特區政府不會自滿」啲friend。當然劉教授並無說謊，以我所見，傳媒有大公報盛讚《香港志》「準確記錄史實」，學界也有中國社科院院長謝伏瞻同志的權威肯定，這些我是知道的，只是忍不住笑而已。看劉教授鴻文大約花了我十五秒，謝謝盧君，讓我生命中多了十五秒歡笑。

另一讀者的電郵沒有署名，但內容絕對唔講得笑，一開波就直斥之前本欄對丁新豹的批評「似是而非」，使我不勝汗顏。該位讀者雖未表露身分，但看內文已知道不簡單。據電郵，《香港志》弄成這個樣子，丁新豹非關鍵，主因是香港志中心有兩大問題。第一是外行管內行：現時中心總幹事林乃仁是公關出身，以往與盧子健組政治顧問公司；編輯總監孫文彬是讀社會學出身的大陸人，曾在中策組長期任職，「兩位中心領導都不懂歷史，更不懂地方志為何物。」

第二大問題是人事鬥爭，原信內容太充實，我照抄如下：「兩位領導各有一頭馬：孫文彬的頭馬是《總述 大事記》的責任編輯陳德好，讀考古學出身，廣州中山大學畢業；林乃仁的頭馬是陳立衡，多年在《明報》做編輯，是另一卷明年出版《香港參與國家改革開放志》的責任編輯，本科是讀政治。兩人都不熟香港歷史，以致經常領導中心一班編輯至錯誤方向，之後多找同事照肺，以逃避責任。中心自2019年7月開始運作，高峰期時共有員工40多人，但先後在眾位外行的錯誤領導和盲目信任外行『二陳』的不公平情況下，10位以上的編輯、館藏部和傳訊部以至秘書都無癮辭職。離心離德，加上大部分編輯都是傳媒或非歷史文化專業出身，如何在2027年前完成合格2500萬字的《香港志》，真成疑問。」

終於明白香港志中心為什麼堅稱《香港志》不是史書，只是資料——原來這個趁着中共建黨百年，隆重獻世的所謂地方志project，領導搞公關、搞政治、搞考古、搞社會學，就是沒一個專攻香港史，的確沒資格寫歷史。其實任何project，只要一見董建華的名字，你就知道，必會變為業餘、不認真，和假大空。真心的，我建議不必浪費資源編「香港志」，倒不如叫那些離職員工開個「香港志中心secrets」專頁，應該更能反映香港的現在和未來，因為外行管內行和人事鬥爭，正是今天社會的縮影，香港志中心在這方面，像極了香港。