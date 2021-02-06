左丁山鍾意睇英超，亦好落注買主客和，但注碼係十蚊起跳啫，正是小注怡情，大注亂性，尤其是用馬會app落注，一唔小心兼眼花，㩒錯注碼又唔睇多一次嘅話，幾容易領嘢。左丁山就試過每注3元變成每注33元，輸得慘痛，馬主M更杰，買一場波利物浦贏白禮頓，五千元注碼㩒錯係五萬元，輸到紮紮跳，馬會就多謝都唔駛講句。

呢排有幾位相熟朋友問左丁山攞賭波意見，因為佢地知道左丁山買利物浦，利物浦就輸，左丁山買列斯聯，愛華頓就贏波。上一次曼聯對修咸頓，朋友A問買邊隊？左丁山話：「曼聯稍為睇高啲，但修咸頓呢隊波好爛打，贏佢唔易，買和賠率好，一於買和。」點知場波一開始，修咸頓嘅19歲瑞士小將第一次正選上陣，興奮得緊要，唔夠兩分鐘就踢人被趕出場，十個點打十一個呀，於是輸夠○比九。朋友A同時有問阿仙奴對狼隊，左丁山話狼隊近況低沉，阿仙奴有中興跡象，一於買阿仙奴，誰不知阿仙奴中堅路爾斯上半場補時輸十二碼兼紅牌出場，下半場龍門發神經，走出禁區用手救球，又被趕出場，九個打十一個，卒之本來領先一比零，變成輸一比二。事後朋友來電話：「多謝晒，我聽完你講，買咗曼聯勝過落狼隊勝，二穿一，贏得好開心。」次日又問利物浦對白禮頓，左丁山話：「一於買利物浦。」於是佢扒冷買白禮頓，賽後來短訊話幾時可以同佢食飯，佢請，因為佢聽完貼士就買白禮頓客勝！

朋友A尋日又嚟問利物浦對曼城，邊隊會贏。呢場波在星期一凌晨12時30分舉行，阻住上床瞓覺，未必會睇電視直播，直覺上，曼城近賽氣勢如虹，利物浦就如洩氣皮球，梗係買曼城啦，呢次幾有信心，唔信又會估錯。利物浦今季衰在第一場對愛華頓，鐵衞VMD畀愛華頓門將踢傷，至今未能上陣，跟住拍檔高美斯又傷埋，於是後防實力大減，高普迫於無奈，用副選中堅Matip配中場Fabinho，本來又打得幾好，點知又齊齊傷出，牽一髮而動全身，後防受壓，前鋒就缺乏支援，不如上季咁銳利，加上今季疫情影響賽事安排，賽程非常緊迫，傷兵多嘅利物浦於是踢到身心俱疲，全場緊逼高壓戰術失靈而曼城除咗阿古路之外冇乜傷兵，球員質素高，人人都有入球能力，今次利物浦好難贏到曼城啫！