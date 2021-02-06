死啦死啦，好啦好啦，全港最大黨「民主建港協進聯盟」，簡稱「民建聯」，坊間又戲稱「民賤聯」，提出「變革香港」，跟「時代革命」本質上有什麼分別？這回還不抓個正着？

點解？問楊局長吧。什麼口號有罪，什麼四字詞無罪，楊局長如是說：「時代革命」絕對「唔嗌得」，因為是「港獨」口號。那麼「變革香港」呢？楊局長即時「變革臉色」，聲稱要視乎內容、情況和背後理念，「唔可以捉住四個字就話唔得」。

得，「光復香港，時代革命」出現的情況，緣起於反送中運動，反對在港犯案送中，配合「五大訴求」，內容有哪一點跟港獨有關？背後理念哪裏連結過港獨。港獨份子有份叫過，就等於所有喊過「時代革命」的人都是認同港獨。OK，看情況，反送中期間，喊「香港加油」、藏有這貼紙的人，點解被捉住，話這四個字唔得就係唔得，拉得？

視乎內容，民建聯「變革香港」跟「時代革命」是孿生仔女，這時代出現了反動勢力，革命無罪。喔，如果回憶這情況有罪，那何謂「變革」，查辭典，變法改革，古時可直接指「改朝換代」，另指廢除舊制度，建立新制度。一路變革到強國，《中華人民共和國憲法＞序言》更直白：「二十世紀，中國發生了翻天覆地的偉大歷史變革。」共和國推翻了中華民國，謂之「變革」，問你民建聯怎麼解釋？網路直接翻譯為revolution，再譯過來就是「革命」。如果民建聯只認簡體字，就引用《汉语词典》給你看：「改变事物的本貭（多指社会制度而言）：变革社会──伟大的历史变革。」

敢問民建聯，想怎麼改變香港本質，想革掉哪一種制度、哪一位的命？看情況，香港有中聯辦港澳辦近距離管治操控，第一大黨想做什麼偉大的歷史變革？問背後理念，莫非對香港現狀不滿，想搞大改革，顛覆特區制度？背後歪念，莫非要變革紫荊黨即將帶來的變革？

再者，提醒人才濟濟的民建聯一下，用變革作動詞比較罕有，但是老師面對你也不敢多言，怕被批鬥。還有，若說背後理念，「民主建港協進聯盟」，意思是要講民主，民主需要有選舉，最近別有用心人有意變革特首產生辦法，協商派戰狼痛批「選舉」就是要奪權。你還要用民主建設香港？

在這個不講道理的時代，首先要實行道理大變革。有冇屈你？你哋屈得人少，唔明又唔服氣，去問楊局長啦。教師唔識得回答㗎。