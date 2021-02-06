中國官方歷史研究機構發表文章，大讚上山下鄉是「推動社會進步的偉大壯舉」，這是習近平大開文革倒車的又一試水溫之作。上山下鄉偉大，文革也偉大，前三十年不能否定，後三十年也不能否定，共產黨永遠正確，永遠偉大。

筆者也是上山下鄉的過來人，有點資格說幾句。

上山下鄉最大的作用，正如這篇文章承認的，就是解決當年的就業問題。全中國一兩千萬紅衛兵，從文革戰場上潰退下來，滿城遊兵散勇，大中學校無法收留，城市工作也無法安排，唯一的出路，就是趕到農村去。

大批血氣方剛的紅衛兵，文革野慣了，桀驁不遜，又經歷文攻武衛的磨鍊，在城裏遊手好閒，很容易搞出對抗政府的事件，火頭四起不好收拾。

這麼多正值發育年齡的年輕人，食量驚人，都留在城市，政府要動用國庫糧倉來養活他們，生之者寡食之者眾，終不是長久之計。紅衛兵們都到談婚論嫁時候，都在城裏結婚，計劃生育會有巨大壓力。

只有老毛這種奇才，才能想出這個「一舉多得」的辦法。趁紅衛兵們還聽教聽話，一句「廣闊天地大有作為」，就把這些革命接班人騙到窮鄉僻壤去變相勞改了。

從文革初的「革命先鋒」，淪落為上山下鄉接受「再教育」的「臭老九」，中間發生了什麼事？就是發生了文革。經過文革，我們沒有因為跟隨毛澤東幹革命而變得更好，倒是變得更不堪了。鳥盡弓藏，兔死狗烹，紅衛兵被老毛用盡了，革命先鋒變成革命對象，毛澤東毋須解釋，我們當年也無權質問。

毛澤東最叻就是「運動群眾」，製造話題，明明把我們趕到農村去勞改，卻說成「接受再教育」。知青在農村受罪受辱，脫幾層皮，心靈殘缺，人生觀大變，對未來幻滅。

毛澤東偉大，但最早質疑老毛的，也是知青這一代人。吃盡人間苦，方知世道不堪。上世紀七八十年代，也是這一代人最先支持改革開放。