失聯？

這是在極權國家才會發生的常態。明明天天或隔天通聯的人，明明在一起的人，咫尺天涯？封區劣策的藍白色綿延封鎖帶就是一個象徵。

人人身邊都有危機。

子晉和阿丘相識合作多年好拍檔，互相扶持，向目標進發，眼看就差錢了，他沒其他憂慮，只不知發生什麼事，阿丘「已讀不回」，和有意無意不答覆，不聯絡，不報喜，不報憂。

子晉很焦急。

「籌款」拍個小型地道港產片的過程，還是共同奮鬥，而且也有眉目了。當然一家不夠，繼續努力。不管最後子晉和阿丘誰當導演，二人都聯名編劇、監製，這是一早說好，也有默契的。兄弟班，輪住上執導演筒。

為追求創作和製作自由，根本不考慮大陸市場——說真的，他們又何來大陸市場？再爛的片票房以「億」計？雖風光不再爛船仍有三斤釘。

他再與阿丘電聯網聯留言……都沒回覆。

索性踩上他家。

——沈默好一陣的阿丘，終於肯開腔了。「製片拎這project另找投資方，最後他們選了我。」

選了你？

我呢？

「我們沒有跟你談——因為資金來自大陸，而且劇本也因應時勢環境改動不少，才可在大陸上映。」

「放棄香港市場？」

「不，是放棄了資金，基本上香港和大陸市場都沒有了。」阿丘起初還有點為難，不知如何面對老友，後來漸漸順溜和自信：「最重要是有冇得拍，拍得成才論到市場。」

很簡單，有大陸資金，雖小型，但已成為一部國產片，題材和卡士也是另一回事了。

「子晉，你有理念，有原則，很難說服你——但，我真的好想做導演！」阿丘索性敞開了。

——出賣？背叛？還不止……

（明續）