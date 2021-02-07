FB當年今日告訴我，去年這個時候我在台灣，武漢封城後，各國都慢知慢覺，只有台灣反應最快，2月6日這天，果斷宣佈禁止中國人入境台灣。一年過去了，事後檢討，台灣果然是全球防疫最成功的國家，不但感染人數最少、死亡人數最少，而且在台灣境內，國民可以到處旅遊，除了外出多了個口罩，基本上生活如常、工作如常。禁止中國人入境，一度令台灣人擔憂影響旅遊業、酒店業及零售業，事實證明，沒有中國人去消費，台灣2020年經濟逆勢成長2.98%，領先全球所有已開發國家。

根據蔡英文網頁資料，台灣經濟逆勢生長，主要原因是防疫做得好，確保台灣境內生產、製造、消費如常進行；三倍券與國旅方案帶動振興消費，穩住內需巿場；全球對台灣半導體產業產品需求大增，出口活絡。

疫情仍在持續，其他國家仍可借鏡台灣經驗，從今天起，與中國區隔，確保疫症不再大規模擴散，在減少外來感染的環境下自給自足，靠內需帶動，再擴展出口業務，疫症有望受控，經濟也可以慢慢復甦。

過去這一年，也是香港及香港人命運大逆轉的一年，香港政府沒有參考台灣的成功經驗，反而借疫情收集香港人生物數據，借防疫之名行戒嚴之實，一邊開放中國人入境，一邊擾民，突襲式封區、禁錮民眾，強行提取生物數據。

若一年前像台灣那樣，確保香港境內安全，香港人靠內需，經濟早就逆勢生長了！

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