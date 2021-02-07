好奇Clubhouse能夠繼續熱門多久。

越來越多的新房間出現，但經典的20/80法則也再現，仍然是業已成名的KOL一入場就能收割大量粉絲和關注。這些年的社交軟件，語音也好，圖片也好，其實大部分也是這樣。這兩年，越來越流行的播客，目前就有不少演員、名嘴入場，分分鐘關注量過萬、過十萬、過百萬，對於素人播客主而言就是降緯打擊。

但其實社交名人去哪裏講的都差不多，內容不變，渠道變化而已。但類似Clubhouse這樣的社交軟件的好處，也許是反叛者的自開爐灶。昨晚在一個全球藝術系統的Clubhouse裏，三百來個人聽着三個大佬互相恭維，講疫情中藝術多麼重要，藝術體驗多麼重要，他們先前購買的藝術品摸起來有多麼完美。有個年輕藝術家舉手發言表示何不食肉糜——年輕藝術家世代已經困在家裏一年沒有收入了，主持人快速接了句「interesting」就把年輕人消音。但很快房間少了不少人，轉眼看，大家去隔壁新開房間，房名叫「脆弱年輕世代藝術家的不高級世界」。

可能每一次新技術和應用的流行就提供了一次弒父的機會，當然也有不少「父」活了下來。存活的關鍵，一是之前真的非常強大，所謂百足之蟲，死而不僵；二是不被新世代所威脅，感到焦慮，採取保守笨拙的防禦姿態——世上何曾有新鮮事，不過是新鮮人一波波長大，重做一遍舊事而不自知。如此想，其實也沒有世代分別，都是輪迴罷了。

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