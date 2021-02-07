子晉馬上追問：「劇本呢？這是我倆合作的，還在改善中，劇本是我最初的idea，也給了不少意見——」

「但，」阿丘道：「這是沒有識認的，『idea』和意見？多麼虛無。」

阿丘還強調：「作為導演，未必一定全部採用。」

「你心知肚明，哪些是你的哪些是我的。」子晉覺得不妙，終於撕臉了，眼前的人是兄弟嗎？何以他一點也不認識他，還談什麼你我？

「劇本可是兩個人的心血！」他還企圖對方「念舊」？

「劇本？」阿丘正色道：「我打算先寫小說，出版了，確定版權：這是我的東西。」

什麼？小說？從沒聽過也不知道阿丘會──寫──小──說。人家原創者，先寫小說出版，才確定版權，可以打官司，循法律途徑杜絕侵權。像中國大陸，什麼于正（于抄抄）和郭啟明，還被百多名作家和編劇聯署，指控抄襲、侵權、不肯認錯——結果二人得公開發「道歉聲明」……

但對面的人，是沒有證據的侵權者，他怎會認錯？怎會道歉？怎會分他一杯羹？

連共同進退也不肯。

看來阿丘準備根據原著「自編自導」了。「編劇」一欄沒有子晉的名字，這個BB他沒有份，還無權追認——是的，沒有憑證也難驗DNA，真滑稽，粵語陳片中的橋段：「要仔唔要乸」，他就是那個「乸」！

「子晉，我希望你明白，我這樣做，是減少日後雙方的麻煩，也不會影響投資者的信心——大家知道籌款真的不容易。好不容易籌到，你分分鐘硬頸不要，但我想要呀，機會難得，總不能為了因為你的『骨氣』，我也一場空……我真的好想做導演！」

——當阿丘表現得理直氣壯，語重心長之際，子晉赫然發現：他的眼神有異……他的左眼，瞳孔瞬間消失，變成一條線，如帘幕一覆，馬上回復原狀……原來他也是傳說中的蜥蜴人……（明續）