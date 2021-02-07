六歲小孩讀小學一年級，就要知道甚麼是分裂國家，勾結外國勢力等國安法訂下嘅罪行，都幾難為老師。點教好呢？照教育局規定嘅課程內容照本宣讀還是再加上一啲活潑生動嘅解釋？如果依書直說，家長冇理由相信個小孩子會明白分裂、勾結顛覆、恐怖活動等名詞；假如天真無邪嘅小一學生發問：爸媽帶我去台灣旅行係唔係搞分裂呀？帶我去英國探訪朋友，係唔係勾結呀？……老師點可以唔答，但一旦自由發揮講答案，又好容易跌入陷阱，畀多事家長篤灰嘅啫。

教育局未及諮詢公眾（佢話諮詢過專業意見，但一定唔聽教協建議，只聽教聯教評嘅會員意見），故此意見一面倒，完全禁絕在學校有任何學生搞政治討論活動，教育局以後有權要求學校對學生政治活動立即勸止，提醒學生或涉及違法，以及諮詢警民關係主任或學校班主任（即係示意報警），校方亦要紀錄涉嫌違法行為……

換言之，以後學校校長及主任及老師，皆有不同責任，做教育局及警方線眼，嚴密監視學生活動，否則要負上嚴重責任，被釘牌及炒魷，教育局毫不手軟。

這個政府因為完全失去青年人信任，受中央壓迫，要從根拔起本港學校不同的自由教育傳統及容忍度，誓要倒模鑄造一個全港學校適用嘅框架來規管校長、老師、學生行為，從在課堂上的及在課外的，本港學生將變成不能自由發問、討論及質疑權威的考試機械，以後只會注重STEM科目，對文史哲及社會科學，無法及不敢發揮想像力及創意。

教育局不鼓勵學生有自由思想與自由發問空間，學生回到家裏與家長討論，怕事家長大多數會講：「阿仔阿女，今晚爸媽同你講嘅嘢，返到學校唔好出聲呀，要提防，有同學向教育局檢舉你，累埋老師呀。」怎麼辦？既然通識科已名不存實已亡，通識科變成國教科，引用蔡子強所言，生存下去就是勝利，又因為新「國教科」不設成績，只計及格/不及格，大學招生不會重視呢一科，家長不如吩咐子女讀「新國教科」時，得過且過，不要花太多時間，一於照背課文作答，搬字過紙，拿個及格就算，多花時間讀中英數才有前途。有錢嘅，就送子女去讀國際學校，或泰國、英國、澳洲入寄宿學校囉。