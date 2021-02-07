中國嚴打娘炮。

鑒於大陸影視界男星形象，性別漸趨模糊，與全世界左膠吹起的一股歪風合流，國家終於提出正式規定：禁止男星小鮮肉模仿日韓系娘炮形象，要多展現陽光健康的精氣神，不戴耳釘耳環，不紋身刺青，頭髮保持黑色，劉海不遮擋眼睛額頭，不罵髒話，不走反社會的搖滾和rap路線，要愛黨愛國。

這股歪風，當然應該整治的。川普也下令白宮職員：男女衣着氣質性別要分清楚，男人要像男人，女人要像女人。亦即倪匡對食物的基本要求：雞要有雞味，魚有魚味。

學韓國男明星整容加娘娘腔，本來三兩名點綴不要緊。香港五十年代的男人，僅有一個叫做馬光喜，平時作順德女傭打扮滿街走，拖一條辮子，開口呼喚就是「啋，衰鬼」，但是不可以成行成市，粵語片的小生吳楚帆、張瑛、張活游，甚至關德興和曹達華，不可以都變成馬光喜。

大陸之所以搞到這樣，當然是市場轉化的效應。熱錢多了，土豪和高官為享有狂包二奶玩明星的性自由，給三兩億現鈔大婆打發——畢竟是上山下鄉時代一起殺豬種菜捱過來的糟糠之妻，今天你發達了不可以忘恩負義——遂大媽瘋狂、富婆雀躍，愛瑪仕香奈兒包包堆滿屋買得膩了，小鮮肉市場應運而生，件件嫩白俊美，圍看中國影視男主角，有如麻甩佬在東莞金魚缸或澳門的打令浴池挑揀一兩件精品。

影響所及，中國少女喧嘩追星，也變成追娘炮。嚴格說並非有傷風化，用左膠學院理論：只是女性主義的勝利。

男仔個個以為做吳亦凡和鹿晗可以賺到大錢，不必用功讀書報考清華，自小對鏡搽粉，搔首弄姿自拍抖音（不知毛粉是否明白：特朗普在美國禁止TikTok，不是嫉妒中國強大，其實也是為了貴國下一代好），怎麼得了。

這樣就要發揮中國制度的威力，由驗明過了更年期至少五年的大媽做街坊組長，經過學習，派入市區，挨家逐戶的掀窗帘子窺看，見有哪一家白白嫩嫩的兒子行為反常，要主動落實政策，代其父母管教，破門入屋對那個像張愛玲的小阿弟的男孩抽兩嘴巴子，不惜與家長砸碗破鍋的扭打作一團，為了民族前途，須將娘炮摧毀於發育萌芽狀態。

並鼓勵初中二起全國中學生相互監察，主動向老師檢舉，須有圖片和視頻為證，不可製造冤假錯案，即可領取獎金，公民社會信託檔案也可以加分，積分多了，將來買火車票上大學交學費俱可享受八折。

這樣子內外並抓，水火交煎，就可以將美國拜登集團製造的性別跨越性別自選的文化病毒，拒絕於南中國海之外。